林超榮逝世丨離世前樂觀面對病情　編劇好友憶見最後一面：他覺得會出院

▲ 林超榮自80年代已涉足不同媒介，是全能創作人。

著名創作人、影評人林超榮昨日逝世，享年61歲。今日（12月12日）林超榮好友沈西城在個人社交平台公告死訊，而跟林超榮相熟的編劇亦表示，他的一班幕後好友都有去醫院探望，並見過他最後一面，但對其離世仍感到突然。

樂觀面對病情

跟他相識多年的編劇何文龍表示，近半年林超榮跟他們幾位電影人如鍾繼昌、張偉雄、林紀陶都有見面，大家見面多是交談電影、煲劇等。

▲ 曾跟多位電影人共同監製電影《十分鐘情》。（經濟日報圖片）

他憶述:「不過早前他亦有提及因糖尿病要入醫院檢查，後來通知朋友自己要留院再作檢查，但沒交代太多詳情。當時不覺他有重大問題，並覺得自己好快出院，始終他是一個樂觀的人。我也一直有去探望他，還怕他悶，問要否找多些朋友來，但他都說不用。」

不過前晚林超榮太太通知多個朋友去醫院探望。「大家去到時，林超榮已是昏睡狀態，估不到到昨天早上便離開，實在十分突然。」

何文龍指出，林超榮自80年代起已是全能創作人，電影和電視以外，其參予創作的廣播劇《18樓C座》及港台節目《頭條新聞》都深入民心。

而他跟對方是在金像獎頒獎禮認識，當時他們有份在幕後寫講講稿，彼此合作接近十年，故對其逝世感到十分惋惜。

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記者：陳家昌

