銀屑病｜「牛皮癬」痕癢出紅疹恐具傳染性？　皮膚科醫生拆解4大謬誤

▲ 「牛皮癬」痕癢出紅疹恐具傳染性？皮膚科醫生拆解4大謬誤。

銀屑病，俗稱「牛皮癬」，患者會因免疫系統失調，而令皮膚出現紅疹、厚皮的情況，嚴重起來令人相當困擾。然而，大眾對於牛皮癬這個疾病仍然存在不少誤解，為此，TOPick邀請了皮膚科專科醫生林旭強為大家拆解其中的謬誤。

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牛皮癬常見誤解

林旭強醫生表示，牛皮癬的正確學名是「銀屑病」，是一種不會傳染的皮膚疾病。

其實牛皮癬這個名稱不是十分正確，因為有很多人誤解了，認為是癬類，其實牛皮癬其實不具傳染性，所以應該使用正確的學名「銀屑病」會較好。

1.牛皮癬是「癬」？

林醫生指，「癬」通常屬於真菌性感染，而銀屑病是屬於無傳染性的免疫系統疾病。兩者在形態上也大有不同，如果是屬於真菌性感染的「癬」，通常外觀上會呈現一些環狀的形態，比較不對稱性；銀屑病皮膚的紅疹通常比較對稱性，例如兩邊手肘、膝蓋的位置都較對稱，以及會見到較厚皮，或者有銀白色的碎屑在皮膚表面。

初診時，患者還容易將銀屑病與濕疹混淆。雖然兩者都屬於免疫系統疾病，但是屬于兩種不同的皮膚疾病，處理方法也非常不同。一般濕疹患者皮膚的紅疹邊界相對沒那麽清晰，而銀屑病患者紅疹的邊界非常清晰，皮膚紅疹外圍的邊界就像被框住一樣，以及中間可以見到有很多銀白色的碎屑在皮膚上。

2.銀屑病無法醫治？

部分人士認為銀屑病無法醫治，但實際上並不是。對於銀屑病現時有很多有效的藥物，包括外用以及一些系統性的治療，都可以有效控制銀屑病。

3.銀屑病只會影響皮膚？

銀屑病除了會影響皮膚，還會影響指甲，指甲會出現凹陷、變厚、變黃的情況。除此之外，也會影響關節，可能引致銀屑病關節炎。另外，銀屑病也可能會影響其他疾病，例如提高罹患代謝綜合症、高血壓、糖尿病、心臟病等血管疾病的風險，同時也會增加抑鬱症的機會。

4.患上銀屑病要戒口？

在傳統觀念上，有些病人認為是某些食物而導致的銀屑病，他們會覺得可能是吃太多「很有毒」的東西，例如吃太多牛肉、海鮮，從而導致銀屑病。但在醫學上，食物與銀屑病沒有一個很具體的關聯性，所以患者毋須過分戒口。

銀屑病日常注意事項

林醫生提醒，銀屑病在日常生活中還有許多注意事項。有部分人認為銀屑病患者不適合做運動，因為做運動會出汗，汗水會刺激皮膚，林醫生則指，反而十分建議患者多做運動，如一些帶氧性的運動，包括游水、跑步，或者行山等等；而照紫外線燈是銀屑病的一種治療方法，因此適當的在戶外活動或運動，接受更多紫外線，對銀屑病患者的皮膚都有幫助。同時，做運動還可以進行體重控制，以及使人的身心更加健康。

因為銀屑病的患者如果過重或者肥胖，亦會增加銀屑病的嚴重性，所以保持好的體重是非常重要的。

在日常個人衛生清潔方面，林醫生建議，不宜用太熱的熱水洗澡，因為這會對皮膚產生刺激，甚至灼傷皮膚；使用太多熱水的話，皮膚表面的油分也會被沖走，使皮膚更乾、更不舒服，因此在洗澡時使用和暖的水就可以。雖然沒有硬性規定銀屑病患者每天洗澡的次數，都是根據個人的喜好而定，但林醫生不建議經常洗澡，一般來説每天洗一次就已經足夠。

另外，有部分患者可能會使用消毒藥水或坊間一些偏方去處理患處，林醫生指，消毒藥水可能會對皮膚有刺激性，如果不斷摩擦身體，皮膚的患處可能會受損，適得其反。而目前，大部分偏方沒有臨床醫學的實證，用太多偏方亦可能會使皮膚受損，令皮膚產生刺激或者過敏的情況出現。

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記者：何沛怡