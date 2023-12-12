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【區議會選舉】連16席委任工聯會共取43席　吳秋北：選戰打得慘烈

政治 16:57 2023/12/12

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工聯會召開記者會回應區議會選舉結果（區綽彥攝）

區議會議席塵埃落定，工聯會共有43席，直選有18席、地區委員會界9席、16席委任。工聯會會長吳秋北今日表示，整體接受區議會選舉戰果，形容過程中打得慘烈，因為有贏有輸，贏得漂亮，輸得悲壯，對能力所及的戰況表示滿意，對結構性薄弱環節失利則感到遺憾。

工聯會的領導層、立法會議員和區議會選舉當選人，今日召開記者會回應區選結果。工聯會在地委會界別，工聯會派21人參選，只有9人當選，合共取得27席。吳秋北𠄘認，委員會界別確實是失利，是結構性薄弱環節失利的結果，但強調爭取方面用了最大力度，未來要加強力度。他又指，工聯會特點是「工會加地區」，不是一般政黨的服務，期望得到政府認可，未來更好去爭取三會成員支持。

被問到次區議會的組成，能否體現均衡參與，不同階層，吳秋北指，暫時看，印象中，「某大黨比較壟斷性」，樂見區議會是五光十色和均衡參與，太集中有失五光十色。

吳秋北：今次成功選舉  就是雪恥

吳秋北早前指，今次選舉是為2019年選舉不公雪恥，被問到今次結果能否雪恥？吳秋北回應指，「雪恥是全香港人一齊去雪恥」，2019年黑暴顏色革命篡奪大部分議席，是利用區議會去搞破壞，在建制架構下做，是奇恥大辱，「今次成功選舉，就是雪恥」。在工聯會層面，2019年喪失大部分議席，今次拿回來，也是雪恥。

陳榮欣分享期間一道哽咽。（區綽彥攝）

記者會期間，有部分當選人分享感受，南區東南當選人陳榮恩分享期間一度哽咽，自己由2015參選、2019年「黑暴」、到疫情，感謝私樓和公屋的選民，出來支持她。

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記者：區綽彥

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