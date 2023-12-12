機票優惠｜買平機票4大秘訣1招最多慳21%　避開呢段時間減低被取消航班機會

▲ 旅遊平台Expedia曾發布《航空旅遊秘訣》，提及過4招買平機票要點。

【機票優惠/平機票】媽媽和仔女計劃家庭旅行，一定會左計右計希望買到平機票慳到盡。不過機票價格浮動，又擔心愈遲買會愈貴，究竟何時才是最抵買時機？Expedia曾發布一份報告分享訂機票攻略，還披露了香港國際機場最容易取消航班的時段，搶平機票之餘還要留意時間，減低被取消航班的機會。

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旅遊平台Expedia香港早前發布一份《2024航空旅遊秘訣》，指香港人預定短途航班已恢復至疫情前2019年的54% ，而長途航班數目則恢復至44%。Expedia的報告亦指出，台北、東京和大阪是香港旅客最熱門的航班目的地。而日本大阪的航班需求是按年增長速度最快的目的地。

報告以問卷形式訪問了1,000位香港旅客，結果發現每4位港人就有近1位（24%）認為航空旅遊壓力大，比處理家中大小事務（22%）和找話題閒聊（11%）還要吃力，14%旅客則認為，要找到至抵機票優惠令人煩擾。有4分1（25%） 受訪者甚至會在預訂後再次搜尋機票價格，擔心自己的機票買貴了。

▲ 爸媽計劃一家大細外遊，要盡量格價買到平機票。（香港經濟日報資料圖片）

報告還分享了旅遊必備小秘訣，必學以下4招：

1. 6個月前或出發前28日內買機票

目前機票供不應求，機票會隨起飛日子臨近而上漲。機票平均價格於出發前2至5個月最高，反而出發前8至28日內預訂機票，比提早2至5個月預訂平均節省21%。不過平衡供應情況、選擇和優惠，建議提早5.5至6個月預訂；否則可以玩即興，出發前28日內才買機票。

2. 星期日訂機票較平

旅客在星期日訂購國際航班機票，平均比在星期五訂購節省14%費用；相反星期五是票價最高的日子，所以星期五要忍一忍手了！

3. 星期二出發最抵

星期日買機票抵，但就不宜選為出發日了！因報告指星期日出發的機票平均價格最高，而星期四出發最抵，平均可節省16%。

4. 宜選9am後出發航班

根據《2023年航空旅遊秘訣》還提及了另一個貼士，並引用了OAG環球航班數據平台資料顯示，凌晨3時至早上9時，從香港國際機場起飛的航班比其他日間時段出發的航班，有較大機會被取消。因此選擇出發時間，可以考慮早上9時後才起飛的航班。

責任編輯：王明芳