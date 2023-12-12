萬千星輝頒獎典禮2023丨東張女神獲三項提名有感而發　港姐陳懿德：好想令大家感到驕傲

▲ 《香港小姐再競選》季軍兼東張女神陳懿德獲三項提名。

《萬千星輝頒獎典禮2023》將於明年1月14日舉行，昨天（12月11日）於電視城舉行記者會公布入圍名單。

《香港小姐再競選》季軍兼東張女神陳懿德獲得三項提名，令她喜出望外。

香港小姐丨陳懿德剖白入行兩年感受 宅男女神德德：最重要係令自己進步【多圖】

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萬千星輝頒獎典禮三項提名

陳懿德於IG分享個人感受：

媽咪呀！三個提名 究竟我係咪發緊夢🤯🤯🤯

被提名最具潛質新人、最佳女主持、飛躍進步女藝員

對於入行兩年嘅我嚟講

既唔敢相信又好開心 又有點受寵若驚

好希望大家可以幫手投票比我🥹🙆🏻‍♀️

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▲ （IG圖片）

初出茅廬之時

她回想初入行之時：

記得初選港姐時嘅我

只係一個咩都唔識嘅小肥妹

連陳媽媽當時都話

無諗到佢個女入到final🫠（very supportive, thanks mom) 但我好幸運 有好多錫我嘅人

屋企人、朋友、幕後、fans

喺大家未見到陳懿德嘅時候

選擇相信當時嘅小肥妹

比咗好多機會佢 令佢可以進步 琢磨

亦係大家嘅愛成就咗佢癲癲德德嘅性格

所以呢兩年佢好努力 對自己好嚴格

今年仲參與到9個唔同嘅節目

佢 真係好想好想好想令大家感到驕傲😭😭😭

她努力拉票：

咁啱‼️好似有機會啦‼️

今年新增咗個獎，叫最具潛質新人。 🔥希望大家可以幫下追夢的小肥妹

投我 最具潛質新人 (link in bio)🔥

（當然都可以投飛躍 同 最佳女主持🤣）

呢個獎係25歲或以下先可以被提名

我下年已經唔qualified🤣

你哋每一票都對趕尾班車的我 非常重要‼️

我會繼續努力，令自己更值得大家嘅愛❤️

陳懿德有提名當贏

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陳懿德有感而發：

同埋好想多謝呢兩年認識嘅每一位，

因為同大家一齊奮鬥、進步嘅感覺好正。

所以其實最後邊個攞獎我一樣會咁開心🤣 我係一個新人，亦都係一個主持。

我叫陳懿德❤️多謝

最後，她謂：

Anyways 大家都問我係咪將啲票集中喺呢個新人獎

當然，最佳女主持同飛躍 我都想

不過自問真係未有咁樣嘅資格同資歷

所以被提名已經當贏咗 由心覺得好滿足🥰

加上大家成日都話 我呢個新人唔似一個新人🫣

咁所以我諗大家都可以考慮投下我？🫢👉🏻👈🏻

唔該你呀～ Hair by @torres_lmo #最具潛質新人

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