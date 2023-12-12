萬千星輝頒獎典禮2023丨東張女神獲三項提名有感而發 港姐陳懿德：好想令大家感到驕傲
《萬千星輝頒獎典禮2023》將於明年1月14日舉行，昨天（12月11日）於電視城舉行記者會公布入圍名單。
《香港小姐再競選》季軍兼東張女神陳懿德獲得三項提名，令她喜出望外。
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萬千星輝頒獎典禮三項提名
陳懿德於IG分享個人感受：
媽咪呀！三個提名 究竟我係咪發緊夢🤯🤯🤯
被提名最具潛質新人、最佳女主持、飛躍進步女藝員
對於入行兩年嘅我嚟講
既唔敢相信又好開心 又有點受寵若驚
好希望大家可以幫手投票比我🥹🙆🏻♀️
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初出茅廬之時
她回想初入行之時：
記得初選港姐時嘅我
只係一個咩都唔識嘅小肥妹
連陳媽媽當時都話
無諗到佢個女入到final🫠（very supportive, thanks mom)
但我好幸運 有好多錫我嘅人
屋企人、朋友、幕後、fans
喺大家未見到陳懿德嘅時候
選擇相信當時嘅小肥妹
比咗好多機會佢 令佢可以進步 琢磨
亦係大家嘅愛成就咗佢癲癲德德嘅性格
所以呢兩年佢好努力 對自己好嚴格
今年仲參與到9個唔同嘅節目
佢 真係好想好想好想令大家感到驕傲😭😭😭
她努力拉票：
咁啱‼️好似有機會啦‼️
今年新增咗個獎，叫最具潛質新人。
🔥希望大家可以幫下追夢的小肥妹
投我 最具潛質新人 (link in bio)🔥
（當然都可以投飛躍 同 最佳女主持🤣）
呢個獎係25歲或以下先可以被提名
我下年已經唔qualified🤣
你哋每一票都對趕尾班車的我 非常重要‼️
我會繼續努力，令自己更值得大家嘅愛❤️
陳懿德有提名當贏
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陳懿德有感而發：
同埋好想多謝呢兩年認識嘅每一位，
因為同大家一齊奮鬥、進步嘅感覺好正。
所以其實最後邊個攞獎我一樣會咁開心🤣
我係一個新人，亦都係一個主持。
我叫陳懿德❤️多謝
最後，她謂：
Anyways 大家都問我係咪將啲票集中喺呢個新人獎
當然，最佳女主持同飛躍 我都想
不過自問真係未有咁樣嘅資格同資歷
所以被提名已經當贏咗 由心覺得好滿足🥰
加上大家成日都話 我呢個新人唔似一個新人🫣
咁所以我諗大家都可以考慮投下我？🫢👉🏻👈🏻
唔該你呀～
Hair by @torres_lmo
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撰文 : TOPick柴犬出動