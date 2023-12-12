東張西望丨八旬翁沉迷按摩疑被騙200萬　賣樓套現花光身家遭兩子斷絕關係

▲ 80歲老翁沉迷按摩，疑被34歲骨妹騙走賣樓套現的208萬元。

色字頭上一把刀！TVB節目《東張西望》周日（10日）報道，一名80歲老翁姜伯因為沉迷按摩，導致要賣樓套現，令兩名兒子與他斷絕關係。他在節目上控訴被34歲按摩女郎小玉騙走200萬，不過，姜伯和小玉各執一詞，事件演變成羅生門。

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姜伯沉迷按摩被停生活費

姜伯原本育有兩名兒子，由他們給予的生活費，加上政府高齡津貼，姜伯每個月共有1.5萬元零用錢。他透露，每個月的開支主要用於按摩，但因為兒子不喜歡他按摩，於是決定閂水喉，截停家用。

姜伯表示：

可能佢唔知道我咁鍾意搵女人按摩，走咗返去（內地），剩返我喺度，佢哋唔畀錢，斷咗經濟就無得去。

208萬分批放進小玉家

兩年前，姜伯因按摩認識34歲的小玉，他形容小玉身高5呎，白白淨淨、短頭髮、面型圓潤，屬中等身材。姜伯稱小玉曾為他按摩一、兩次，更待他如親人，在人前人後稱呼他為「姑丈」，最後成功𠱁他將賣樓所得的208萬交給小玉保管。

姜伯去年賣出黃大仙一個居屋單位，套現208萬。小玉陪他去銀行，分10次提取208萬存款，然後放入她家裡的保險箱，不過女方如今卻不肯認帳。

佢話今後生活費畀6000蚊我，住喺佢度7000蚊一個月租，諗住自己唔亂花，細水長流。

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兒子與姜伯斷絕關係

結果，存款一去沒回頭，據姜伯所講，由上年8月開始，小玉每個月給6000元生活費予他，並為他交租，但今年10月卻突然叫停。姜伯以通訊軟件聯絡小玉，表「我食粥水都唔夠，我一個仙都無」。

節目組查看姜伯與小玉的對話記錄，卻發現內容已被人刪除。其後致電小玉查問，對方自稱賣人蔘粉，因而認識姜伯，並指見到他一個人住好可憐，沒人照顧，因此想當他是親人，故稱呼他做「姑丈」。小玉更踢爆姜伯與兒子關係惡劣，更經常與不同女性聯絡：

接觸咗之後，先知道佢同啲仔已經斷絕關係，以後唔會再理佢，乜都好都唔再關佢兩個仔嘅事。

節目組取得姜伯同意，查看他的手機，發現當中有不少女性照片，且對話內容亦相當露骨，「一次幾多錢呀？係唔係500元全包？」。小玉又爆料，指替姜伯搬屋時，收到對方送贈的保險箱外，更收到一件令人匪夷所思的物件，

佢將佢一張相同老婆一啲頭髮同埋墳場嘅電話聯絡交畀我，佢意思係希望我可以幫幫佢，照顧到佢。

小玉詳述208萬去向

小玉憶述，與姜伯到銀行提取20萬現金時，姜伯向她還款7萬，還款給別人共8萬，剩下的5萬是他自己的生活費。小玉表示，清楚記得每次都提取10萬，其中兩次提取20萬，又稱當戶口存款被全數提取後，姜伯就反面威脅，揚言報警

為解決這宗羅生門事件，節目組找來兩位當事人隔空對質，小玉機關槍式說：「姑丈，你唔好咁樣亂講嘢，200萬賣樓係你自己賣，支票係去咗銀行入，每一次攞錢我係陪你去，錢攞咗用晒，依家你嚟話我，擺200萬喺我度，你幾時擺200萬喺我呢度呀？」

姜伯堅稱：「啲錢每次你拎返屋企無畀我」，小玉聞言又發火表示：「你幾時攞錢俾我返屋企，啲錢銀行攞10萬，你就攞5萬走，過幾日你又問我攞，你攞咗啲錢完全唔記得，你自己使去邊度，攞去畀邊個女人使，你自己知道，咁樣嚟屈我，你問下自己個心！」

小玉更指曾叮囑姜伯：「姑丈，你啲錢唔好俾人用晒，到時你無地方住無飯食，你會好可憐，你會好慘！所有話我都講晒俾你聽！」而姜伯則反駁小玉：「你發緊夢呢！200萬點會畀女人使咁多呀！」

▲ 姜伯被小玉機關槍式反罵，他立即豎起3隻手指發誓保清白，指沒有屈小玉。(圖：影片截圖)

小玉更鬧爆姜伯：「我估唔到呢個老人家竟然可以咁樣做，毒到同啲仔斷絕關係」，又稱「我無一句說話講假，你問下佢自己」。此時，姜伯豎起三隻手指發誓：「小玉，我從來無屈你，每次10萬20萬30萬，將我筆錢攞晒出去，擺喺你屋企個保險箱裡面」

姜伯也透露曾經報警，惜警方不受理，又指存款是姜伯自願給予對方。最後姜伯隔空向小玉說：

呢筆錢係我嘅養老金，希望你畀返筆錢我！

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責任編輯：王明芳