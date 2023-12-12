  • 24°C
香港時間 : 20231212日 (週二) 20:12
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 區區有好校 新聞女王 名校專區 佘詩曼 新手爸媽 李施嬅
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

快閃優惠｜12月OnTheList名牌快閃開倉　以超值優惠入手品牌精品

休閒消費 17:31 2023/12/12

分享：

分享：

熱門 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 區區有好校 新聞女王 名校專區 佘詩曼 新手爸媽 李施嬅

12月OnTheList名牌快閃開倉

快閃優惠平台 OnTheList 每星期與不同品牌合作、舉辦三至七天的線上線下精選品牌快閃優惠活動，提供最火熱的優惠，幫助大家買得開心又買得精。
12 月OnTheList 名牌專賣會再度帶來多個知名品牌的精選商品，包括美妝、服飾到行李箱，如今又可以超值優惠入手American Tourister、Columbia、Ted Baker等品牌精品：


由 Sol Koffler 先生創辦，American Tourister 自1933 年起從未停止過旅行的夢想，一直堅持創新並引領著行李箱設計，持續嘗試以不同物料與多樣色彩及造型帶來優質、時尚和充滿玩味的旅行產品，鼓勵旅行者不斷探索世界。American Tourister產品將於網店低至 3 折發售。

帶來多個知名品牌的精選商品

Ted Baker

kate spade new york

American Tourister

Columbia

全球領先戶外品牌 Columbia 以專利 Omni-Tech 防水產品及 Omni-Heat 熱能反射羽絨是最為聞名。品牌專注生產兼具時尚設計、專業科技與極致輕量舒適戶外裝備，深受戶外運動愛好者愛戴。趁著天氣轉涼，於OnTheList 以火熱優惠價入手 Columbia 的戶外服飾，舒適享受戶外活動。

最新影片推介：

TOPick柴犬追星
新聞女王丨佘詩曼離巢外闖曾懷疑自己　自認唔係好伴侶爆過往分手原因

Ted Baker以傳統英倫風格而聞名，甜美優雅又易於配襯的衣服及包袋均深受各界女生歡迎，無論送禮或自用都是理想選擇。

kate spade new york 以優雅的格調、摩登的設計、別緻的色彩締造了獨具魅力的品牌風格,詮釋了樂觀積極的現代女性精神。萬勿錯過它們的時尚單品。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：Kiwi Lee

 

 

相關文章

【童裝開倉】日本品牌西松屋一連8日紅磡大開倉 超過3萬件嬰幼兒用品服飾均一價低至$38.5/件
19:09 2023/03/02
【童裝開倉】日本品牌西松屋一連8日紅磡大開倉 超過3萬件嬰幼兒用品服飾均一價低至$38.5/件
【名牌開倉】全新+二手CHANEL+Hermes+Dior低至3折　時裝買手年度開倉快閃店周五開催【內附地址】
12:55 2022/12/13
【名牌開倉】全新+二手CHANEL+Hermes+Dior低至3折　時裝買手年度開倉快閃店周五開催【內附地址】
全新+二手名牌年度開倉　CHANEL+HERMES+Bottega Veneta3 折起【內附地址】
15:57 2023/11/22
全新+二手名牌年度開倉　CHANEL+HERMES+Bottega Veneta3 折起【內附地址】
【西松屋開倉】逾3萬件衣服及兒童用品最平低至$10　港媽掃貨即睇時間地點
14:01 2023/09/18
【西松屋開倉】逾3萬件衣服及兒童用品最平低至$10　港媽掃貨即睇時間地點

你可能感興趣

【童裝開倉】日本品牌西松屋一連8日紅磡大開倉 超過3萬件嬰幼兒用品服飾均一價低至$38.5/件
19:09 2023/03/02
【童裝開倉】日本品牌西松屋一連8日紅磡大開倉 超過3萬件嬰幼兒用品服飾均一價低至$38.5/件
【名牌開倉】全新+二手CHANEL+Hermes+Dior低至3折　時裝買手年度開倉快閃店周五開催【內附地址】
12:55 2022/12/13
【名牌開倉】全新+二手CHANEL+Hermes+Dior低至3折　時裝買手年度開倉快閃店周五開催【內附地址】
全新+二手名牌年度開倉　CHANEL+HERMES+Bottega Veneta3 折起【內附地址】
15:57 2023/11/22
全新+二手名牌年度開倉　CHANEL+HERMES+Bottega Veneta3 折起【內附地址】
開倉 著數優惠 品牌

最高瀏覽

內地網上瘋傳周海媚離世　工作人員拒回應友人無法取得聯繫
內地網上瘋傳周海媚離世　工作人員拒回應友人無法取得聯繫
【區議會選舉】179名委任議員名單出爐　包括政商二代、立會選舉落敗者（附全體區議員名單）
【區議會選舉】179名委任議員名單出爐　包括政商二代、立會選舉落敗者（附全體區議員名單）
【名人離世】林超榮血癌病逝享年61歲　沈西城證實消息
【名人離世】林超榮血癌病逝享年61歲　沈西城證實消息
【名人離世】屈穎妍丈夫傳死訊　fb專頁轉頭像未提林超榮離世
【名人離世】屈穎妍丈夫傳死訊　fb專頁轉頭像未提林超榮離世
林超榮逝世丨資深創作人林超榮離世享年61歲　與屈穎妍育三女每人贈一層物業
林超榮逝世丨資深創作人林超榮離世享年61歲　與屈穎妍育三女每人贈一層物業