快閃優惠｜12月OnTheList名牌快閃開倉　以超值優惠入手品牌精品

▲ 12月OnTheList名牌快閃開倉

快閃優惠平台 OnTheList 每星期與不同品牌合作、舉辦三至七天的線上線下精選品牌快閃優惠活動，提供最火熱的優惠，幫助大家買得開心又買得精。

12 月OnTheList 名牌專賣會再度帶來多個知名品牌的精選商品，包括美妝、服飾到行李箱，如今又可以超值優惠入手American Tourister、Columbia、Ted Baker 等品牌精品：



由 Sol Koffler 先生創辦，American Tourister 自1933 年起從未停止過旅行的夢想，一直堅持創新並引領著行李箱設計，持續嘗試以不同物料與多樣色彩及造型帶來優質、時尚和充滿玩味的旅行產品，鼓勵旅行者不斷探索世界。American Tourister產品將於網店低至 3 折發售。

▲ 帶來多個知名品牌的精選商品

▲ Ted Baker

▲ kate spade new york

▲ American Tourister

▲ Columbia

全球領先戶外品牌 Columbia 以專利 Omni-Tech 防水產品及 Omni-Heat 熱能反射羽絨是最為聞名。品牌專注生產兼具時尚設計、專業科技與極致輕量舒適戶外裝備，深受戶外運動愛好者愛戴。趁著天氣轉涼，於OnTheList 以火熱優惠價入手 Columbia 的戶外服飾，舒適享受戶外活動。

最新影片推介：

Ted Baker以傳統英倫風格而聞名，甜美優雅又易於配襯的衣服及包袋均深受各界女生歡迎，無論送禮或自用都是理想選擇。

kate spade new york 以優雅的格調、摩登的設計、別緻的色彩締造了獨具魅力的品牌風格,詮釋了樂觀積極的現代女性精神。萬勿錯過它們的時尚單品。

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