「加濕」惹禍｜狂咳1個月斷肋骨　日女星遭誤診重感冒　元兇竟與加濕器有關

▲ 日本女星矢沢透露自己早前狂咳一個月至肋骨骨折，最終發現元凶為加濕器。

秋冬天氣乾燥，喉嚨失去黏膜保護更易被病毒細菌入侵。日本有女星早前與丈夫往溫泉旅館旅行，入住2日後突然咳嗽不止，被診斷為感冒但服藥後未見好轉。事隔1個月事主再度求醫，照X光驚見肋骨有3處骨折，疑是由不斷咳嗽所致，而患病成因則與加濕器有關。

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日本女演員矢沢心早前接受當地傳媒《FNN》訪問，透露早前與丈夫旅行並入住溫泉旅館2晚，當時已發現房間內相當乾燥，室內放有兩部加濕器但就未知有否開啟。至回程時，矢沢心開始出現咳嗽症狀。由於並無發燒，夫妻起初以為只是一般感冒故未有在意，惟自行服藥後咳嗽與有痰情況未見改善，最後只好求醫。

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矢沢心起初被診斷為一般感冒，惟病情持續惡化，相隔約1個月後再經X光檢查，醫生始發現其右邊肋骨出現2度裂縫，左邊肋骨甚至骨折，推斷為強烈咳嗽所導致。經診斷後醫生認為矢沢心患上支氣管肺炎，亦稱過敏性肺炎，其感染成因竟與加濕器有關。

無法以感冒藥治療 過敏性肺炎易被誤診

當地呼吸系統科醫生倉原優解釋，「加濕器肺炎」成因其實由於加濕器裡面存在霉菌，隨濕氣散佈後被吸入人體，引起肺部敏感所形成。不同於一般傷風感冒，過敏性肺炎不屬傳染病，亦無法透過感冒藥或抗生素紓緩病情。

報道指出，加濕器肺炎一般是由藏有霉菌的加濕器而起；將清水注入加濕器內4至5日就可能會有霉菌滋生，建議用家盡可能每日換水，並每星期徹底清潔1次。另外相比於礦泉水，報道指自來水一般經過氯化處理，微生物較難滋生，故此較建議用自水為加濕器加水。

專家建議用白醋洗加濕器

另一方面，美國《消費者報告》（Consumer Reports）亦建議加濕器應每日「小清潔」，即用水沖洗再擦乾，並且更換清水；然後也要透過以下方法每周「大清潔」，防止霉菌滋生，其過程如下：

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罪魁禍首或為「水」

北京大學第三醫院呼吸與危重症醫學科主任孫永昌曾指出，患上加濕器肺炎的罪魁禍首非加濕氣本身，而是與加濕器中的水是否清潔有關。他提醒加濕器水槽必須保持清潔，建議每3至5天就要清洗一次，同時絕不應該將精油、檸檬汁甚至消毒劑等清潔劑倒入加濕器水槽，歸納其安全守則重點大致有以下5項：

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