【香港故宮】明代人物畫展明揭幕　展出81套故宮博物院珍藏

▲ 明代人物畫展明揭幕，展出81套故宮博物院珍藏。（曾耀輝攝）

香港故宮文化博物館「香港賽馬會呈獻系列：故事新說——故宮博物院藏明代人物畫名品」專題展覽明日（13日）揭幕，展期至明年11月30日，分4期展出81套由故宮博物院收藏、出自約60名明代畫家手筆的人物畫珍品，包括「明代四大名家」唐伯虎、文徵明和仇英作品，當中14套更為國家一級文物。

是次展覽為本港首個大型中國古代人物畫展，及香港故宮第2個舉辦的大型故宮繪畫瑰寶展，按明代早、中、晚期分為「富麗與野逸」、「古意與風雅」、「世俗與奇變」3個單元，展示明代宮廷畫家、文人畫家及職業畫家的藝術成就與創作歷程。

香港故宮副研究員蔣方亭指，重點展品包括「明代四大名家」文徵明的《蘭亭修褉圖》，此圖不僅為國家一級文物和吳派繪畫代表作之一，亦繪出王羲之文學名篇《蘭亭集序》，展示眾文士於曲水邊席地而坐，飲酒賦詩，畫中風景秀麗，人物形態瀟灑，筆墨精細。

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另一值得留意的是「明代四大名家」唐寅，即唐伯虎的《觀梅圖》，清俊儒雅的「梅谷徐先生」立於溪橋之上，兩株含苞待放的梅枝自危崖上向左下方盤遒伸展，相信唐寅是以寒梅讚譽徐氏高潔品格，其自題七絕更令作品在奇險中飽含詩意。

其他特別展品包括描繪唐代李白與朋友結社的仇英《人物故事圖-松林六逸》；繪出孔子、老子和羅漢於樹下對坐探討玄理的丁雲鵬《三教圖》等。

此外，觀眾欣賞完一幅幅畫作後，除了透過影片了解傳統中國繪畫，更可在互動照相亭與4幅名畫的人物「相遇」留影紀念。

蔣方亭稱，展覽籌備約1年，從北京故宮700多套明代畫作中篩選出81套分4期展出，每期3個月，每次展出約20套名品，展品期後會運返北京故宮休眠最少1年，強調是次欣賞機會機不可失；又稱畫作對光線、溫度和濕度敏感，故展廳燈光較昏暗和寒冷。

香港故宮副館長（研究策展及節目）王伊悠相信，市民對展覽關注度將非常高，如有需要會考慮延長展期和開館時間，且正籌備相關教育活動；又說觀眾可對比明代畫作及「英國國家美術館珍藏展」中的西方畫作。

展覽在博物館展廳4舉行，觀眾可憑標準門票及特別展覽門票參觀，毋須再購買額外門票。標準門票成人60元，特惠30元。

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記者：梁薾心