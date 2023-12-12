新聞女王丨何沛珈演兩分半鐘獨白戲不失禮　東張女神被睇好奪《萬千星輝》女飛躍獎

▲ 何沛珈在《新聞女王》表現不俗。

TVB台慶劇《新聞女王》最新劇情講，「東張女神」何沛珈（Roxanne）飾演的排球隊隊長廖子珊被教練性侵的案件。在演戲尚屬新丁的何沛珈在今次《新聞女王》卻有頗多內心戲，對新人來說是大挑戰，而且對手更是出名好戲佘詩曼及李施嬅，實在不容易演。

何沛珈曾公開感激拍攝時，阿佘及李施嬅對她作出鼓勵，而昨晚（12月11日）播出的《新聞女王》，Roxanne面對兩大好戲前輩「夾擊」表現亦不失禮，尤其含淚食三文治內心滿是掙扎、以及對著鏡頭一幕長達兩分半鐘的獨白戲，更一次過演繹了自嘲、自責、憤怒、委屈、倔強等多重情緒。

新聞女王丨何沛珈接受特訓體驗運動員感受 東張女神：經過困難和瘀傷才可比賽【多圖】

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新聞女王丨跑步平服情緒

Roxanne在昨晚在IG開Live時亦有談及該幕拍攝感受：「我好怕剖白嗰場戲，拍咗4個take。我第一次拍呢啲咁有情緒嘅戲，拍完時個心都平復唔到，噏住噏住咁。跟住夜晚去咗跑步，跑完就好返！」

此外，她再在IG發文：

看到大家對於子珊角色的理解，這麼心痛這個角色。在我接到這個角色的時候，在我心中的廖子珊，是一個充滿理想，熱愛排球，一生將排球放在第一位的女孩子，對於排球的熱愛是毋庸置疑的。但這位女孩子卻遇上被教練背叛的事情，教練對於子珊來說不光是老師、也是像父親一樣的形象，所以這件事對子珊的打擊其實很大，但這個女孩子她很堅強，也很堅持自己的夢想，一定要完成亞洲錦標賽！ 這個女孩子確實堅強很令人心痛，埋藏著心中的苦，只為堅持自己的理想。

謝謝大家愛惜她，真的感謝！

#明天還有後續#希望大家支持 #新聞女王

#還要繼續加油 #我要更進步

#喊左好耐好想更好

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新聞女王丨有望問鼎女飛躍獎

Roxanne演技獲好評，除被指以新人來說交到功課，更被睇好問鼎《萬千星輝頒獎典禮2023》女飛躍獎。

網民留言：「呢場內心戲真係做得好好，明顯有下苦功，well done」、「老婆由《愛‧回家》開始看到妳，看完剛剛那場戲後，她也不禁讚：『佢演技進步咗~』」、「作為新人的何沛珈，能夠做到這幕不是易事，努力加油」。

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新聞女王丨演戲主持樣樣掂

事實上，在2020年參加《香港小姐競選》打入五強並由此入行的Roxanne愈戰愈勇，主持《東張西望》被封「東張女神」、參演《愛·回家之開心速遞》成功入屋外，在去年《香港小姐再競選》更奪得冠軍兼「更上鏡小姐」。

在今年，Roxanne更「升呢」，演劇集及主持《東張西望》外，更拍旅遊節目《請1日假去旅行》及當大騷司儀，所以隨時有望奪女飛躍獎。

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