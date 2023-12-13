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夫妻相處︱ 工作狂工程師每月人工全上繳 妻仍提離婚嘆：不懂生活情趣

家事百科 16:57 2023/12/13

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婚姻關係需要雙方體諒、支持來維繫。内地一名工程師因為工作太忙，妻子抱怨對方欠缺陪伴，又不懂生活情趣，一怒之下帶著孩子返回娘家，要求丈夫離婚。有婚姻專家提到，兩性關係當中雙方都各有難處，應盡量互相包容、體諒，感謝彼此的辛勞，向對方簡單說聲「辛苦了」，已可解決不少問題。

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綜合内地媒體報道，該名工程師與妻子結婚3年，育有孩子，他說，婚後所有的薪金都上繳「中央」，除了個人的基本生活費，其餘都由妻子管理，讓妻子買想買的，吃想吃的。不過，妻子卻並未滿足，她認為丈夫終日在外工作，甚少時間留在家中，疏於陪伴她和孩子，又缺乏生活的小情趣，雙方討論多次仍未有改善，終於一怒之下，帶著孩子跑回娘家，並要求離婚。

不少網民看到事件認為，在普通的家庭是非常不過的事，而且「相愛容易相處難」，覺得是「兩人都有問題，缺乏溝通而已」，亦有男網民慨嘆「誰不想早點回家陪老婆孩子，還不是為了家庭」、「賺多被說忙，賺少被說沒出息，真是兩難」。

有婚姻專家認為，很多人覺得把薪金交予家庭，就盡了對家庭的責任，但丈夫因長期缺乏對家人的陪伴、欠缺溝通、回家只想休息，而妻子則認為男人為什麼不幫忙家務，凡事都看不順眼，經常因為小事吵架，日子久了，二人都活在疲倦的婚姻裡。

專家補充，在家庭關係中，每個人都有各自的難處，全職媽媽的辛酸很少被他人理解，丈夫在外拼搏後回家卻要被囉唆，認為不受尊重。事實上雙方關係起變化，很多時候與金錢沒有關係，應互相包容、體諒，感謝彼此的辛勞，簡單一聲「辛苦了」，已解決了不少瑣碎的問題。

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責任編輯︰王明芳

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