【跨年倒數】旅發局歷來最大規模除夕煙花匯演　橫跨中環至銅鑼灣維港上演

▲ 香港旅遊發展局將在今個除夕晚上，復辦歷年最大規模「香港跨年倒數」 （旅發局模擬圖片）

香港旅遊發展局將在今個除夕晚上，復辦歷年最大規模「香港跨年倒數」，將有史上面積最大、歷時最長的除夕煙花音樂匯演，與市民及旅客一同迎接2024年。旅發局表示，綻放的煙花將橫跨中環至銅鑼灣一帶，整個闊度達1,300米，並長約12分鐘，為歷來最大規模除夕煙花匯演。

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除夕當晚，維多利亞港上空，將上演以「新年新傳奇」為題的除夕煙花音樂匯演。五艘躉船同時發放以四季為調的煙花，從銀白皚皚的冬季雪花，到豐富多彩的活力盛夏，帶來一場色彩斑斕、極具層次的視覺盛宴。

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香港會議展覽中心外牆的巨型倒數時鐘，會倒數至午夜，配以全新創作編排的奏鳴曲，融合電子音樂、西方古典音樂和中國樂器等豐富元素，為匯演拉開序幕，展現香港中西文化交融的魅力。

除了煙花外，3座香港島地標建築樓頂亦會於除夕晚11時後，每15分鐘發放四色「許願流星」煙火，象徵甜蜜、健康、常樂和富足。

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除夕煙花音樂匯演將透過本地免費電視台﹑旅發局網站及社交平台作全程直播。旅發局將同步透過衛星向全球轉播維港景致及精彩匯演內容，讓海外旅客一同參與慶祝。

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責任編輯：吳雋妍