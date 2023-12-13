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蒼鷺與少年丨花7年籌備角色原型是這3個人　監製鈴木敏夫談宮﨑駿退休問題

娛樂 09:47 2023/12/13

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熱門 周海媚 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 區區有好校 新聞女王 名校專區 佘詩曼 新手爸媽 李施嬅

（《蒼鷺與少年》劇照）

暌違10年，被視為宮﨑駿復出之作的《蒼鷺與少年》於零宣傳的情況下仍旋即成為票房冠軍，自7月至今錄得逾85億日圓票房。

宮﨑駿以半自傳形式再度創作奇幻新作，與觀眾從一場場冒險之中探索生死、創傷、友誼、親情等多重意義，其最佳拍檔、監製鈴木敏夫自收到電影初步分鏡圖時已極之喜愛，因而決意再與宮崎駿攜手創作長篇動畫電影。

《蒼鷺與少年》的故事始於二戰時期，11歲的少年真人在戰火中痛失母親，其後父親再娶亡母的妹妹為繼母，並搬到了鄉下的大宅。

在《蒼鷺與少年》的故事當中，蒼鷺代表鈴木敏夫，少年真人則代表宮崎駿。（《蒼鷺與少年》劇照）

還未消化喪母之痛的真人陷入自責、愧疚的內心交戰之中，不但意志消沉，亦難以適應家庭、學校、生活等巨變。

他因而選擇自我封閉，更傷害自己；期間繼母突然失蹤，真人亦遇上了一隻會說話的蒼鷺，在牠的引領之下走入一座荒廢了的神秘高塔，展開一場尋找繼母的奇幻冒險，他也因而一步步與自己、與傷痛和解，改寫了生命......

一睹分鏡圖已決意製作

上一部作品《風起了》以描繪現實世界為故事主綫，但在鈴木敏夫眼中，宮崎駿較擅於處理可極致發揮想像力和創意的奇幻題材。故《蒼鷺與少年》正好讓宮﨑駿完全發揮其天賦和個性，以一個個完全虛構的奇幻遭遇貫穿整部作品，帶領觀眾在異想世界中，學習各種成長及人生哲理。

談及電影欲傳遞的訊息，鈴木敏夫刻意留白，並指：「電影所帶出的訊息不應由製作方宣布，希望觀眾自行思考、感受和領會各種得着。」配合零宣傳的手法，讓觀眾不會帶有先入為主的想法進場，用心感受宮﨑駿帶來的想像衝擊。

（《蒼鷺與少年》劇照）

鈴木敏夫憶述看完初步的分鏡圖，雖覺得故事非常有趣，但同時亦感猶豫：「如果我們真的要做，我打算用上比以往電影至少多1倍的時間和資金，但理性上我又會馬上否定自己。」

但當他到了工作室看見宮﨑駿，便下定決心：「我們一定要做出來！」。得知鈴木敏夫同意製作，宮崎駿開心得幾乎跳起來，鈴木敏夫笑言：「當我再稱讚分鏡圖很有趣時，他已經沒聽見了。事實上，在他說出『我會畫分鏡圖』那一刻起，要勸阻他已經太遲了。」

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全新合作模式 花7年籌備 

久休復出看似需要大量準備工夫，但鈴木敏夫指宮﨑駿因長期保持創作狀態，故投入新作前毋須特別調整心情。縱然心態準備好，但面對十年後的重量級新作，二人的合作模式亦與以往不同，這種轉變意外令宮崎駿較吃不消。

以往製作長篇動畫電影，宮崎駿大多需要約三年時間完成，先花一年時間籌備，再花兩年全力繪製。今次鈴木敏夫拋開框架，不設任何時間限制，交給宮崎駿全盤主理，反而令他壓力倍增。「我一直想要做十年，宮崎駿每每聽到十年都覺得好不自在，覺得不需要製作這麼久，結果只花7年就完成了這部作品。」

相比以往由宮崎駿獨挑大樑，鈴木敏夫今次亦特別加入了一批年輕的動畫師與他合作，欲注入更多新想法和構思，豈料亦令宮崎駿大感壓力。「他想自己做，故常常會有些疑問︰『為甚麼不是我自己完成？為甚麼會多了些人？』但我認為相較以往用3年製作的作品，《蒼鷺與少年》有其與別不同之處，亦非常成功，這些在電影之中都表達出來了。」

鈴木敏夫笑言剛與宮﨑駿一同外遊，宮﨑駿全程都稱他為蒼鷺，十分可愛。

代表吉卜力三巨頭的友情

既然是半自傳，故《蒼鷺與少年》主角的原形是宮﨑駿、高畑勲和鈴木敏夫3位親密戰友——真人是宮崎駿，蒼鷺是鈴木敏夫，而真人的曾舅公則是高畑勲。

故事起初以真人和曾舅公為主軸：「高畑勲對宮﨑駿而言，是亦師亦友的大前輩，在動畫世界裏教曉他許多東西，是他十分敬重的老師。但在製作過程中，高畑勲卻因病離世。宮﨑駿曾因而暫停創作，待心情回復後，《蒼鷺與少年》就變成了真人和蒼鷺的故事。」

今次的故事着墨較多於描繪男人之間的友情，鈴木敏夫指其實早在製作《風起了》時已萌生這個想法，惟因故事發展所限而未能完成，是次新作正好能填補這個遺憾。

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宮﨑駿正式復出  不再退休

《蒼鷺與少年》的日本片名為《你想活出怎樣的人生？》，與日本熱銷多年的經典小說同名，這源於宮﨑駿讀完此書後深被啟發，因而萌生創作全新長篇電影的想法。

角色真人因失去至親而變得不完整，但歷經奇幻旅程之後，他發現生命真意並非在於完美與否，而是在於自己如何看待和接納缺失，勇於擁抱自我和他人，然後決定如何活着。

現時電影仍在上畫，鈴木敏夫坦言宮﨑駿仍投入於此故事之中，暫時未有製作下一新作的打算，但《蒼鷺與少年》亦可視為他的正式復出宣言。鈴木敏夫笑說：「我相信他應該不會再退休的了。」

藏綫索向舊作致敬？

有觀眾指看完《蒼鷺與少年》，認為部分場景和角色「嘩啦嘩啦」滲透了《千與千尋》、《再見螢火蟲》等舊作元素，指《蒼鷺與少年》是匯聚宮崎駿創作路上的人生之作。

但鈴木敏夫澄清，宮﨑駿每製作一部新作品，都會把舊作忘得一乾二淨，並不會參考任何前作的角色、背景等創作：「這是觀眾的想像，宮崎駿把每次創作均視為重新開始、重新繪畫，即使有相似也只是偶然。」（12月14日上映）

記者：吳霆俊

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