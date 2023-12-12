中港婚姻︱內地女嫁港6年住夫家公屋從沒打工　懷孖胎賺$4萬獎金擬另申公屋

▲ 一名內地女分享嫁來香港已6年，住丈夫家的租置公屋，同時懷有雙胞胎獲4萬元生育獎金，盡享福利。

輪候公屋一直是港人關心議題，今年政府《施政報告》於10月公布的鼓勵生育的措施中，除2萬元的生育獎勵金之外，有嬰兒出生的家庭輪候公屋的時間可縮減一年。一名內地女分享嫁來香港已6年，一直與男家和家人同住，內地女大讚香港居住的公屋地理優越、房屋開支便宜，透露自己未曾工作也能維持生活，影片中更分享自己懷有雙胞胎可享政府一系列《施政報告》中鼓勵生育的指施。影片令不少網民批評：「攞盡福利！」

最新影片推介：

根據網上影片，該名女子稱自己6年前從內地來港嫁人，與丈夫和其家人同住沙田的租置公屋單位，包括奶奶和叔仔，而該公屋單位為其丈夫與老爺10多年前以當時市價約20萬買下，直言是由公屋變「居屋」，每月要交703元管理費和每3個月繳交共2,157元的差餉。

大讚公屋生活划算方便

她透露萌生過與丈夫和小朋友搬屋自住的念頭，但考慮到該公屋位置優越，鄰近大型交通車站，配套完善，應有盡有，「超市、藥房街市、巴士站甚麼都有」。內地女指每月花低於5,000元以繳付住屋成本和水電煤等開支，比外面租屋划算。至於買樓置業的打算，她認為香港樓價太高，在港400至500呎單位動輒索價數百萬元以上，故寧願繼續與男家家人同住。

在香港有房住，工資多少都能過得很開心，沒房工資一半都要交給房東。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

解釋為何有身份證卻不工作

內地女在影片透露過自己「沒上過班，感覺如社會脫節了」，提及自己因內地來港時，受到疫情影響，合共花了4年時間才能以單程證再申請身份證，所以在今年2023年2月才正式拿到身份證。

4月時，她表示正想找工作之時，發現自己懷了雙胞胎，無法工作。她亦在影片中再提到推出2萬元的新生嬰兒獎勵金，得知可獲4萬元，不禁直呼「太開心了，感謝政府」。

網民批女子「攞盡福利」

網上影片上載後，不少網民討論，有人質疑公屋變「居屋」的言論，因為公營房屋的類別不同，解釋其丈夫透過「租者置其屋」計劃買下公屋單位，並不等同買下居屋。另外，也有人批評女子來港「攞盡福利」。更多網民留言點擊以下圖片：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

12月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯：王明芳