安老照顧｜人手短缺安老照顧壓力大　智齡科技提供認知及記憶力訓練

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人口老化為城市發展的一大隱憂，惟面對資源、人手不足等問題，令安老服務行業面臨不少難關。幸而近年有不少智齡科技面世，既大大減輕院舍職員的照顧壓力，更可全天候偵測意外風險，稍有異樣即自動通知職員。

除此之外，科技亦令院舍服務不局限於日常照顧，省卻了的時間和人力成本，可活用於拓展認知及記憶力訓練等升級服務，更全方位照顧長者的身心健康。

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科技節省人手減負擔

繼第1期「疫」風同行支援計劃後，黃金時代基金會於去年11月開展第2期「智齡照顧實驗室」，為私營安老院舍引入4種智齡科技，包括智齡機械人「金醫生」、陪伴娃娃「金叵羅」、認知訓練和認知障礙症評估應用程式，以及跌倒偵測系統。

另一方面，計劃亦為護理系學生提供實習機會，在資深護士帶領下進行安老服務，邊學應用樂齡科技，邊儲「實戰經驗」。而計劃亦將義工社群拓展至45歲以上的「金齡人士」及小學生，推動跨世代交流合作，一同為長者服務。

計劃召集人、黃金時代基金會創辦人及主席容蔡美碧直言香港是老化速度最快、壽命最高的城市，故建立智慧老齡城市是永續發展的重要元素：「計劃以同理心為出發點，首要任務為關心、理解院友的心情及需求，透過提供智齡科技支援深入了解每個院舍的情況，因地制宜地提供最適合的幫助，讓院舍以可持續發展的理念繼續營運，提升院友的住院質素。」

她期望可藉科技解決院舍人手短缺的問題，為院舍和院友帶來正面幫助。據黃金時代基金會聯同香港樹仁大學發表「智齡照顧實驗室」的成效評估報告發現，參與計劃的院舍職員對智齡科技滿意度達82%。

▲ 天晴護理院院長盧漢睿指智齡科技不但可節省人力成本，減員工工作壓力，更能大大保障長者安全及提起其生活質素。（梁偉榮攝）

助院舍升級服務保障安全

天晴護理院是參與計劃的4間私營院舍之一，已應用4種智齡科技。院長盧漢睿指院舍指智齡機械人「金醫生」具備自動消毒功能，有助減輕人手需求、紓緩員工壓力，爭取多點休息時間。

認知訓練和認知障礙症評估應用程式則能配合安老院舍提升服務，因現時院舍的服務並不限於日常起居照顧，已進一步涵蓋復康治療、認知障礙訓練等範疇。盧院長直言程式方便又易上手，故員工可沿用應用程式內的記憶力、反應等趣味遊戲訓練長者，並透過參考數據與家屬清楚交代訓練進度及長者表現。

除此之外，於院舍房間內安裝跌倒偵測系統，可大大保障長者安全。尤其於值班人手較少的晚間時分，偵測系統更能發揮作用。「院舍比較大，有時員工坐在護士站，而即使巡了房也未必睇得晒。有了跌倒偵測系統可減輕同事壓力，同時節省好多時間。因若有長者跌倒（裝置）會亮紅光，系統亦會在智能平板電腦上彈出通知。」

改善認知障礙患者溝通能力

以上的硬件配套可提升訓練質素、保障安全、減低人力成本，而陪伴娃娃「金叵羅」則為針對照顧長者的心理而設。不但可時刻陪伴長者，盧院長亦留意到「金叵羅」能勾起長者年輕時照顧兒子的回憶，彼此之間亦多了個共同話題，可促進交流，令院舍氣氛變得歡樂。「『金叵羅』成為長者間的橋樑，大家一同分享以前如何湊孫，多了社交。」

服務使用者家屬秦欣森指母親患嚴重認知障礙症，起初說話含糊不清、神情較呆滯。但接觸「金叵羅」短短數月後，他發現媽媽不但思路變得清晰，連溝通能力也有改善：「她一見到『金叵羅』就笑容滿面，連院友也跟我說她說話變得清楚，最近更突然能叫得出我們的名字。」

▲ 陪伴娃娃「金叵羅」不但成為院舍長者的生活寄託，更有助改善認知障礙症長者的行為問題。

說話發音準確、記憶力也明顯轉好，他坦言「金叵羅」成為媽媽的生活寄託，會主動照顧日常餵食、換衫梳頭等：「她把『金叵羅』視為親生仔般照顧，個人變得精靈咗。」

實習打破負面印象 助業界吸新血

面對人口老齡化，縱使科技有助便利生活、提升服務質素，但安老服務行業仍需大量新血加入，方能紓緩青黃不接、人手不足的核心問題。

參與4星期實習計劃的明愛白英奇專業學校莊豪然同學指，實習打破他以往對安老服務的固有印象，原以為院舍環境較殘舊，但原來現時的院舍不但能提供優質環境，更可融入創新科技元素。如可沿用程式評估腦退化風險，助長者把握治癒黃金機會，亦有派藥系統、認知障礙評估程式等，全方位關顧長者的健康，令他開始思考投身行業發展的可能性。

跳出課堂、走入行業，莊同學認為隨資深護士工作，既可觀察他們於檢查或插喉上的技巧，更重要的是學習隨機應變，因應環境限制、長者需求而調整服務。

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於知識增長以外，他坦言最深刻的是感受到護理並非只照顧身體健康，精神健康亦十分重要。「曾有病人經常悶悶不樂，我便陪他聊天數星期，漸漸就由照顧者和被照顧者的關係，變成像朋友般。我9時上班，他8時半已會問人我在哪，令我受寵若驚。他本來長期卧床，我教家屬如何扶他步行、教他用步行架，最後他可以行到10多分鐘，我看到他變得開心了，我也覺得有成就感，這是段非常有啟發性的經驗。」

記者：吳霆俊