聖誕好去處丨2023年15大必影聖誕燈飾　20米高巨型聖誕樹+逾5千朵紅花燈海

▲ 2023年全港15大聖誕燈飾逐個睇，大家切勿錯過打卡機會。

【聖誕好去處/聖誕燈飾/聖誕燈飾2023/親子好去處】聖誕臨近，香港四周已經佈滿了各式的聖誕燈飾，點亮夜空。不少人會在藉著聖誕節，與家人朋友們到各區的燈飾裝置打卡留念，今年又有多少特色的燈飾等著大家？以下為各位精選了15個聖誕燈飾打卡位！

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1. 尖東聖誕燈飾「閃爍尖東耀香江2023」

每年尖東的聖誕燈飾都引來不少人前來打卡，今年也會掛起大型聖誕燈飾。由東尖沙咀地產發展商聯會主辦的「閃爍尖東耀香江」活動今年已踏入第41年，早在上月28日，尖東至海濱長廊一帶多棟大廈的外牆燈飾經已亮燈。在一眾燈飾中，有來自英國視覺燈光藝術家Rupert Newman於4,000平方米「信和光影藝術幕牆」展出的「In-Between the Sky: A Festive Beacon」的數碼光影藝術作品，讓大家沉醉於聖誕氣氛的同時，也可以盡情打卡。

另外，於12月16至17日更特別舉辦「閃爍尖東耀香江2023 聖誕嘉年華」，場內會有好玩攤位遊戲，並設有豐富獎品，大家切勿錯過。

閃爍尖東耀香江2023

日期：即日起至2024年1月2日

時間：17:30-23:00

**平安夜、聖誕日、除夕、元旦亮燈時間將稍為延長

地點：尖沙咀中心及帝國中心外牆 – 信和光影藝術幕牆及麼地里

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2. 尖沙咀1881 Heritage

尖沙咀人氣打卡點1881 Heritage今年同樣設有聖誕燈飾，場內的維多利亞式溫室植物園，不但充滿濃厚聖誕氣氛，更有古典的氛圍，可說是今年極具特色的聖誕打卡點。

尖沙咀1881 Heritage - Botanical Christmas

日期﹕即日起至2024年1月7日

地點﹕尖沙咀廣東道2號A

▲ 尖沙咀1881將維多利亞式的溫室植物園佈置上聖誕燈飾，極有復古感。（官方圖片）

3. 灣仔利東街 5米高巨型許願星

由即日起至2024年1月14日期間，灣仔利東街推出由本地跨媒體藝術家黃宏達設計的「The Wishing Stars」聖誕藝術裝置，以逾百萬顆七彩寶石打造200米的星鑽許願長廊，位於中庭上空更有5米高巨型許願星，只要一到晚上便會有千變萬化的彩色燈光，照亮整個利東街！

利東街聖誕呈獻「The Wishing Stars」

日期：即日起至2024年1月14日

時間：10:00-23:00* (每日17:00亮燈)

*12月23日至26日、12月30日至2024年1月1日亮燈時間將延長至晚上12時

*開放日期及時間將因應天氣狀況而作出更改，詳情請留意利東街網站或社交平台公佈

地點：灣仔利東街

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4. 灣仔 HarbourChill海濱休閒站聖誕派對

每逢節日，灣仔碼頭至海濱長廊的位置都會設置燈飾，今個聖誕也不例外。由即日起至2024年1月初，灣仔「HarbourChill海濱休閒站」舉行聖誕冬日海濱派對，在灣仔碼頭行人通道以東的草地上設有8米高的巨型聖誕樹。今年的聖誕樹以聖誕篝火為主題，使用天然木質作為聖誕裝飾的材料，營造篝火派對的歡樂氣氛。

灣仔「HarbourChill海濱休閒站」

日期：即日起至2024年1月初

亮燈時間：17:00-23:00 (12月22日至2024年1月1日將延長至翌日凌晨1時)

地點：灣仔鴻興道以北、灣仔碼頭有蓋行人通道以東的「HarbourChill海濱休閒站」

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5. 灣仔聖誕海濱中央車站

兩卡已退役的標誌性東鐵綫中期翻新列車（又名「烏蠅頭」）正式進駐灣仔「水上運動及康樂主題區」，並於2023年12月內正式開放公眾參觀（*正式開放日期，請留意最新公布）。為慶祝聖誕節及「烏蠅頭」列車首次於海濱展示，將會設有聖誕海濱燈飾，以中央車站為主題，於車站上豎立一棵13米高的聖誕樹，配合自動轉動的齒輪及閃耀的燈光效果，呈現出華麗海濱中央車站。大家亦可進入充滿流星燈飾效果的列車隧道，踏入滿佈聖誕氣氛的「烏蠅頭」列車車箱，欣賞在列車上的聖誕燈飾。

灣仔「水上運動及康樂主題區」- 聖誕海濱中央車站

時間：2023年12月下旬（*正式開放日期，請留意最新公布）至2024年1月初

亮燈時間：17:00-23:00（12月22日至2024年1月1日將延長至翌日凌晨1時)

地點：灣仔北沿鴻興道至鴻興道天橋對開的「水上運動及康樂主題區」

▲ 灣仔「水上運動及康樂主題區」以中央車站為主題，大家走進車站便可見13米高的聖誕樹。（官方圖片）

6. 中環花園道三號 星海樓梯夜燈

今年花園道三號的聖誕燈飾亦不同凡響，除了有10米高巨型聖誕樹外，還有佈滿了燈飾的星海樓梯。重新粉飾了的樓梯畫，再配上兩旁的閃閃星海，塑造出浪漫氛圍感的同時，也是絕美的打卡位置，好適合大家在今個聖誕與家人、朋友們合照留念。

花園道三號聖誕樹樓梯裝飾

日期：即日起至2023年12月31日

地點：中環花園道三號

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7. 海洋公園聖誕全城HOHOHO X「小王子80週年星空遊歷」

海洋公園每年都會舉辦聖誕全城HOHOHO，今年有別過往，聖誕燈飾會與「小王子80週年星空遊歷」共同現身。當中設有6大小王子打卡位，其中最矚目的莫過於5米高的小王子巨型紀念像和3.5米高萬花筒隧道！另外，當然不少得在人工湖旁邊的巨型聖誕樹，每晚將會有亮燈儀式，大家千萬不要錯過。

海洋公園聖誕全城HOHOHO 2023及「小王子80周年星空遊歷」

日期：即日起至2024年1月1日

開放時間：10:00-18:00（平日）

10:00-19:00（假日）

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8. 銅鑼灣時代廣場《Christmas Elfventure》

銅鑼灣時代廣場今年邀請了日本療癒系藝術家小川耕平，推出《Christmas Elfventure》聖誕企劃。除了必影的6米巨型聖誕樹外，大家還可以尋找17位芬蘭聖誕精靈「Lumi」，與他們合照。另外在每日的正午12時、下午3時、晚上6時和9時，將會由一眾Lumi精靈們敲起聖誕鐘，提醒聖誕節的到來。

銅鑼灣時代廣場 ー 《Christmas Elfventure》

日期：即日起至2024年1月1日

時間：10:00-22:00

地點：銅鑼灣時代廣場露天廣場及2樓中庭

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9. 太古廣場「奇幻聖誕」森林燈光匯演

太古廣場與灣仔星街小區將聯手打造一個充滿童話色彩的冬日森林，由即日起至2024年1月2日會舉行「奇幻聖誕」，大家可以在場內沉浸式體驗奇幻森林，並與發光蘑菇、絢麗的巨型花朵及聖誕樹林打卡合照。另外，場內亦有「森林燈光匯演」，讓大家可以在絢爛燈光下，共度聖誕的美好時刻！

太古廣場「奇幻聖誕」2023

日期：即日起至2024年1月2日

時間：10:00-22:00

地點：LG1層Garden Court

森林燈光匯演

時間：12:00-21:00（每小時一次）

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10. 中環大館 12米巨型聖誕樹+燈光表演

高達12米高的戶外聖誕樹成為了今年大館的亮點！巨型聖誕樹加上耀目的燈飾，散發出濃厚的聖誕氣氛，是今個節日不能錯過的打卡位。由即日起，大館在每晚更設有聖誕燈光表演，到時整個大館將會被一片星海包圍，古蹟外牆亦會掛上燈飾。只要走進大館，大家便會置身於聖誕燈飾之中。另外，在聖誕樹下特設了聖誕遊樂場，小朋友可以沉浸於聖誕氣氛的同時，遊玩各個設施。

大館聖誕燈光表演

日期：即日起至2024年1月1日

時間：18:00-21:30（每半小時一次）

地點：大館檢閱廣場

價錢：免費

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11. 西九繽紛聖誕 20米全港最高聖誕樹

今年西九文化區與旅發局合辦「香港繽紛冬日巡禮」，由即日起，全港最高的20米巨型聖誕樹已於西九文化區藝術公園亮相，周圍亦擺放了不少聖誕燈飾和花環等的裝飾，大家可以打卡拍照。另外，在12月的每個周末都會上演維持10分鐘的「冬日維港水上煙火」，大家在此可以度過一場充滿煙花的聖誕！

西九文化區聖誕小鎮

日期：即日起至2024年1月1日

地點：藝術公園海濱草坪西面

冬日維港水上煙火

日期：2023年12月16、17、23、24、25、26日

地點：藝術公園海濱長廊

▲ 西九文化區設有全港最高的20米高巨型聖誕樹。（官方圖片）

12. K11 MUSEA 15米高金色DIOR聖誕樹

K11 MUSEA由即日起舉行「Christmas Palace」，化身為黃金宮殿，而DIOR亦與K11 MUSEA合作舉辦「DIOR聖誕夢幻樂園」 ，一座高達15米高的DIOR聖誕樹和旋轉木馬會置於場內，讓大家在夢幻聖誕的氛圍下打卡。裝置上更有華麗的幸運星和經典香薰等的標誌性圖騰，更添聖誕閃爍光芒。

K11 MUSEA「DIOR聖誕夢幻樂園」

日期：即日起至2024年1月1日

時間：10:00-22:00

地點：K11 MUSEA地下Promenade及Opera Theatre

▲ K11 MUSEA與DIOR合作，打造高達15米高的DIOR聖誕樹。（官方圖片）

13. MOKO新世紀廣場 逾5千朵聖誕花燈海

由即日起至2024年1月1日MOKO新世紀廣場的中庭至「MOKO GARDEN＠L3」戶外休憩空間，設置了由逾5千朵聖誕花及閃亮LED燈飾打造出的大紅花海，當夜幕降臨，燈飾亮起，周圍的花海便會被一連串的燈泡圍繞，營造出浪漫氣氛，是今個聖誕適合夫妻和情侶們打卡留念的秘境。另外，場內亦設有以毛線編織而成的5大打卡位，每個裝置是由香港街頭編織藝術團隊「La Belle Époque」，用上共400球毛線鈎織而成，讓大家共度溫暖聖誕節。

「MOKO GARDEN@L3」浪漫星光花海

日期：即日至2024年1月1日

時間：10:00-22:00

地點：MOKO新世紀廣場L3樓層（近丸十あぶり牧場）

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14. 愉景灣 Christmas Wonderland

今個聖誕佳節，愉景灣化身為聖誕歐陸小鎮Christmas Wonderland，由即日起於不同角落設置多個以意大利為主題的聖誕燈飾佈置，當中包括6米高巨型聖誕樹和13米高的意式教堂。另外，在指定時段更會有「夢幻冬日飄雪」，落下點點飄雪再配以燈影效果，讓大家度過一個浪漫的白色聖誕。

愉景灣「聖誕歐陸小鎮」裝飾

日期：即日起至2024年1月1日

時間：全日開放

地點：愉景廣場、愉景北商場及D’Deck

夢幻冬日飄雪

日期：12月16-17、23-26、30-31日及2024年1月1日

時間：15:00-15:10、18:00-18:10

地點：愉景北商場

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15. 北角薑餅人聖誕車站

喜歡薑餅人的大家切勿錯過在北角的薑餅人聖誕車站！今個聖誕北角「東岸公園主題區」化身成薑餅人車站，場內會有12米高具燈光效果的「藍白漸變聖誕樹」，大家可盡情打卡。場內另設3個別具特色的場景佈置供大家遊覽，分別是「魔幻時刻」、「雪夜光映」及「冬日步道」，讓各位展開一場難忘的聖誕冰雪之旅。

日期：即日起至2024年1月初

地點：炮台山屈臣道以西的「東岸公園主題區」

亮燈時間：17:00-23:00 (12月23、24、25、30及31日將延長至翌日凌晨1時)

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責任編輯：王明芳