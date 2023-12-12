黃智雯與半百粉絲預祝生日迎轉變　Mandy收驚喜打氣短片 感動落淚

▲ 黃智雯被粉絲感動而流淚。

早前宣布約滿離巢TVB的黃智雯（Mandy），日前與半百粉絲聚會兼預祝本月21日生日。席上，黃智雯跟粉絲大玩遊戲兼跳舞，期間粉絲更將Mandy過往的專訪及劇集角色剪輯成短片，更「成功搞喊」Mandy。

2023年是Mandy面對巨大轉變的一年，除結婚榮升人妻，工作上亦決定離開效力16年的TVB，不過無論Mandy怎變，粉絲對她的愛依然不變。

日前，粉絲趁Mandy飛赴美國出席「胡說八道Girls Night世界巡迴演唱會」前，特意為她預祝生日，半百粉絲手持支持牌、舖定紅地毯熱烈歡迎Mandy，為有笑有淚的聚會揭開序幕，而粉絲當中，年紀最小的只有2歲，一舉手一投足十分可愛，逗得Mandy笑逐顏開。

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▲ 黃智雯與粉絲聚會慶生。

共同成長心連心

Mandy透露，每年的12月，與粉絲都會舉行聖誕兼生日聚會，過去因疫情停辦兩年，直到去年才復辦，感謝粉絲每年為她花盡心思慶祝。

活動上，粉絲既向Mandy送上生日蛋糕，還剪輯一條短片，輯錄了Mandy經典角色及訪問，還加插Mandy跟粉絲的相處片段及打氣說話，令她邊看邊感動落淚。Mandy笑言每年都被粉絲搞喊：「佢哋好似知我粒掣喺邊，一㩒我就會喊，可能佢哋鍾意睇我嘅喊樣。」

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席上，Mandy亦向粉絲深情剖白，自言跟粉絲一同成長，認為有夢想就要追下去，而粉絲給予她的力量，正是推動做好每部作品的動力：「有時自己唔開心嘅時候，都會睇返你哋（粉絲）嘅留言。」

她深信大家的心已連在一起，她哽咽表示：「我哋好似一齊成長，有啲粉絲畢業甚至生了小朋友！會答應大家將來一定做得更加好。我希望自己作為一顆小小的星星成為光的力量，為大家點燃溫暖，以生命影響生命。」

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期待工作新篇章

Mandy不諱言今年的確是特別的一年：「好多新嘅嘢發生，好多人生決定。」她笑言，自己在別人眼中性格都較安全、平穩，但揶揄自己內心似一匹野馬，說：「其實我清楚自己內裡有匹野馬，好似我嘅星座即係人馬座，好多idea想去實現。雖然舊嘅篇章已經完結，但新嘅一頁係更期待有新角色同作品。」

此外，雖然今次是新婚後首個生日，但Mandy表示生日不在香港，未能跟老公慶祝，反而會跟好姊妹在飛機上度過。