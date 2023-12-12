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【國產飛機訪港】2部國產飛機抵港獲水門禮迎接　周六維港上空演示或受天氣影響

社會 19:46 2023/12/12

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香港國際機場以「水門禮」迎接國產客機。（運輸及物流局facebook圖片）

由國家研製的商用客機ARJ21和C919，今日（12日）抵達香港國際機場，並獲航空界最高禮儀「水門禮」迎接。有內地民航專家形容，2部國產飛機首次在內地以外機場降落，證明完全能夠按照國際民航標準飛行。

ARJ21支綫客機及C919大型客機，是由中國商用飛機有限公司研發的2款噴氣式飛機。2架國產飛機於今午約2時先後抵達香港機場，均採用南跑道降落，降落過程順利，並獲香港機場採用航空界最高禮儀「水門禮」迎接，由2架消防車分列左右兩旁，噴射出半圓形水柱，2架飛機從水柱下穿過。

2架飛機將留港逗留6天，直至下周日（17日）飛返上海。訪港期間，民航處及機管局將於明早在香港機場停機坪舉行歡迎儀式，並於明午及隨後2天，停泊在香港機場固定區域範圍展示，供行會、立法會及獲邀業界人士和青年團體等參觀。

點擊圖片放大

民航處稱，若天氣情況許可，其中C919飛機將於周六（16日）上午10時半在機場起飛，由西至東飛越維港上空進行飛行演示，並環繞港島2圈，全程約半小時，屆時市民可在維港兩旁觀賞，民航處亦將在於維港一帶設立臨時限制飛行區，包括限制包括放飛無人機（即航拍機或模型飛機等）、飄放風箏、放飛繫留氣球或大量氣球等飛行活動，以配合飛行演示活動。

不過，由於天文台預測周六多雲有雨，有內地民航專家估計，因維港上空的低空飛行，飛行員需要看清楚周圍環境，倘當日多雲，飛行計劃有機會取消，即使如期舉行，飛行愛好者的拍攝亦會受影響。

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責任編輯：馮琪雅

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