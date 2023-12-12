  • 23°C
香港時間 : 20231212日 (週二) 22:31
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 區區有好校 新聞女王 名校專區 佘詩曼 新手爸媽 李施嬅
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【公屋】房委會成立50周年　李家超讚服務以人為本、已扭轉輪候時間升勢

社會 21:18 2023/12/12

分享：

分享：

熱門 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 區區有好校 新聞女王 名校專區 佘詩曼 新手爸媽 李施嬅

房委會成立50周年慶典儀式，特首李家超（右4）及房屋局局長何永賢（右3）等人主禮。 （梁偉榮攝）

房屋委員會今日（12日）於油塘商場大本型舉行成立50周年慶典儀式。行政長官李家超致辭時表示，大讚房委會致力為港人提供以人為本、善用科技管理的現代安穩居所。

李家超提到，其首份《施政報告》提出針對公屋供應要提量、提速、提效及提質，已漸見成效，例如輪候公屋時間已成功「封頂」，扭轉多年來上升的走勢，冀社會各界全力支持特區政府造地建屋，10年後當房委會慶祝60周年時，香港人的居住問題，較現時大為改觀，全港數以百萬計的家庭，可以安居樂業。

李家超憶述，自己也是住屋邨長大，當年與家人成功「上樓」，由板間房搬到深水埗公屋，生活質素大大改善，形容屋邨生活充滿溫馨，走到鄰居家裏「排排坐」，一同看電視，和朋友到屋邨旁邊的山坡玩，都是童年回憶，令人回味。

點擊圖片放大

房屋局局長何永賢則表示，屋邨有很多人情味，設計亦具獨特美感，更推介公屋適合本地深度遊，可探索美味的屋邨食品或特色設計。

房委會正舉行公屋攝影比賽優勝作品展，展期至2024年1月19日，市民可到油塘大本型免費參觀，展覽稍後將巡迴至其他屋邨商場展出。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：馮琪雅

相關文章

【簡約公屋】下一批1.3萬伙斥資約$98.4億　市區改建校舍起多600伙
16:34 2023/12/11
【簡約公屋】下一批1.3萬伙斥資約$98.4億　市區改建校舍起多600伙
【屋邨管理】房委會增加九項不當行為扣分分數　下周一起實施
15:21 2023/12/11
【屋邨管理】房委會增加九項不當行為扣分分數　下周一起實施
【獨居長者】工聯會倡設高風險獨居長者名單　參考內地設港版「社區食堂」
18:50 2023/12/07
【獨居長者】工聯會倡設高風險獨居長者名單　參考內地設港版「社區食堂」

你可能感興趣

【簡約公屋】下一批1.3萬伙斥資約$98.4億　市區改建校舍起多600伙
16:34 2023/12/11
【簡約公屋】下一批1.3萬伙斥資約$98.4億　市區改建校舍起多600伙
【屋邨管理】房委會增加九項不當行為扣分分數　下周一起實施
15:21 2023/12/11
【屋邨管理】房委會增加九項不當行為扣分分數　下周一起實施
【獨居長者】工聯會倡設高風險獨居長者名單　參考內地設港版「社區食堂」
18:50 2023/12/07
【獨居長者】工聯會倡設高風險獨居長者名單　參考內地設港版「社區食堂」
公屋 李家超 商場 施政報告 油塘

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

內地網上瘋傳周海媚離世　工作人員拒回應友人無法取得聯繫
內地網上瘋傳周海媚離世　工作人員拒回應友人無法取得聯繫
【區議會選舉】179名委任議員名單出爐　包括政商二代、立會選舉落敗者（附全體區議員名單）
【區議會選舉】179名委任議員名單出爐　包括政商二代、立會選舉落敗者（附全體區議員名單）
【名人離世】林超榮血癌病逝享年61歲　沈西城證實消息
【名人離世】林超榮血癌病逝享年61歲　沈西城證實消息
【名人離世】屈穎妍丈夫傳死訊　fb專頁轉頭像未提林超榮離世
【名人離世】屈穎妍丈夫傳死訊　fb專頁轉頭像未提林超榮離世
林超榮逝世丨資深創作人林超榮離世享年61歲　與屈穎妍育三女每人贈一層物業
林超榮逝世丨資深創作人林超榮離世享年61歲　與屈穎妍育三女每人贈一層物業