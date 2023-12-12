【公屋】房委會成立50周年　李家超讚服務以人為本、已扭轉輪候時間升勢

▲ 房委會成立50周年慶典儀式，特首李家超（右4）及房屋局局長何永賢（右3）等人主禮。 （梁偉榮攝）

房屋委員會今日（12日）於油塘商場大本型舉行成立50周年慶典儀式。行政長官李家超致辭時表示，大讚房委會致力為港人提供以人為本、善用科技管理的現代安穩居所。

李家超提到，其首份《施政報告》提出針對公屋供應要提量、提速、提效及提質，已漸見成效，例如輪候公屋時間已成功「封頂」，扭轉多年來上升的走勢，冀社會各界全力支持特區政府造地建屋，10年後當房委會慶祝60周年時，香港人的居住問題，較現時大為改觀，全港數以百萬計的家庭，可以安居樂業。

李家超憶述，自己也是住屋邨長大，當年與家人成功「上樓」，由板間房搬到深水埗公屋，生活質素大大改善，形容屋邨生活充滿溫馨，走到鄰居家裏「排排坐」，一同看電視，和朋友到屋邨旁邊的山坡玩，都是童年回憶，令人回味。

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房屋局局長何永賢則表示，屋邨有很多人情味，設計亦具獨特美感，更推介公屋適合本地深度遊，可探索美味的屋邨食品或特色設計。

房委會正舉行公屋攝影比賽優勝作品展，展期至2024年1月19日，市民可到油塘大本型免費參觀，展覽稍後將巡迴至其他屋邨商場展出。

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責任編輯：馮琪雅