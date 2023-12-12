周海媚離世丨周海媚一生情路崎嶇　血小板過低不宜生育：婚姻不是我的歸宿

▲ 周海媚搶救無效離世終年57歲。

內地有網民在社交網稱聲周海媚離世，引起兩岸三地熱議。周海媚的工作教於證實周海媚已於12月11日過世，享年57歲。

周海媚的工作室剛剛發出聲明：「海媚姐因病醫治無效，於2023年12月11日離開了我們。願天堂沒有疾病，願來生我們再相識！」周海媚的媽媽率家人更表示，希望到了另外一個世界會繼續快樂，並指家人以她為榮。

▲ 周海媚工作室證實其離世的消息。

參選港姐入行

周海媚在19歲參加香港小姐惜落選，隨後入讀無綫藝員進修班繼而入行，憑其仙氣外表，初入行已獲派演劇重要角色，比如《流氓大亨》、《義不容情》。

90年代起成TVB當家花旦，代表作包括《今生無悔》、《大鬧廣昌隆》、《天地豪情》等，參演1994年版的《倚天屠龍記》更被封「最美周芷若」。

一生情路坎坷

周海媚於1985年演劇集《小島風雲》時與男主角呂良偉相戀，3年後更飛到美國拉斯維加斯秘密結婚，但婚姻只維持短短數月便結束。

於90年代周海媚戀事從無間斷，於拍攝《回到未嫁時》與黎明傳出緋聞，然後分別與演員林偉亮、日本演員永瀨正敏傳出緋聞，有指周海媚更是永瀨正敏與太太離婚的導火線。

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後來，先後與集團董士伍士榮及導演周家文相戀，直到2004年終於穩定下來，與建築師男友移居北京，拍拖12年後宣佈分手。

她曾在內地接受媒體訪問稱：「婚姻不是我的歸宿，我只想在愛情路上奔跑。」

多年來不婚不生，除因愛自由生活，周海媚曾自爆年輕時發現天生血小板過低，醫生指生育會令她大出血、有生命危險。因喜歡小孩，所以多年來她在內地助養孩子，甚至幫忙捐出手術費及醫藥費。