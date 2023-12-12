  • 23°C
香港時間 : 20231212日 (週二) 22:35
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 區區有好校 新聞女王 名校專區 佘詩曼 新手爸媽 李施嬅
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【周海媚去世】工作室證死訊　因病醫治無效享年57歲

社會 21:54 2023/12/12

分享：

分享：

熱門 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 區區有好校 新聞女王 名校專區 佘詩曼 新手爸媽 李施嬅

周海媚驚傳離世。周海媚工作室今晚（12）發布消息，證實周海媚因病醫治無效，於12月11日離世，享年57歲。

周海媚工作室證圖片

周海媚昨日 （11日）突然被傳出離世消息，由於其工作室一度未有發布消息，令傳聞甚囂塵上。其好友陳勳奇及後在網上發文澄清，指她今早（12日上午10時半）仍然在生，正在北京一間醫院接受治療：「周海媚最近身體確實有病，她住進了北京一家醫院。醫生正在為她積極治療，周海媚是有望恢復健康的。我可以負責任地說，周海媚今天還在人世。」

另外，早前有內地微博博主亦稱周海媚早前曾因「血小板偏低」在家中暈倒，家人發現後立即送院急救，並渡過危險期。

但不料到今晚，其工作室證實周海媚病逝。

周海媚1985年參選香港小姐落選，經邀請及試鏡進入無綫電視藝員訓練班第1期藝員進修班，及後成為無綫電視旗下藝員。出道即參演台慶劇《楊家將》，到80年代中後期，周海媚參與多齣劇集演出，包括《流氓大亨》等，直至《義不容情》更紅極一時，成為無綫當紅花旦。她亦參演不少廣為人熟悉劇集，包括《今生無悔》、《怒劍嘯狂沙》等。

至1994年，周海媚憑《倚天屠龍記》周芷若一角色，成為最令人印象深刻的角色，有「最美周芷若」之稱，更因此打開台灣及內地知名度，成為一線花旦。

周海媚在1998年《天地豪情》後約滿無綫，加盟亞視，更參演不少劇集包括《縱橫四海》、《影城大亨》及《縱橫天下》。《縱橫四海》更打破慣性收視，在本港台黃金時段收視率直逼無綫翡翠台。她在2002年尾約滿亞視，並轉戰內地發展。

周海媚早年定居北京，集中在內地發展，並開設自己工作室。2014年參演內地劇集《武媚娘傳奇》，飾演楊淑妃備受好評。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：吳雋妍

電影 網絡熱話 演員 周海媚

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

內地網上瘋傳周海媚離世　工作人員拒回應友人無法取得聯繫
內地網上瘋傳周海媚離世　工作人員拒回應友人無法取得聯繫
【區議會選舉】179名委任議員名單出爐　包括政商二代、立會選舉落敗者（附全體區議員名單）
【區議會選舉】179名委任議員名單出爐　包括政商二代、立會選舉落敗者（附全體區議員名單）
【名人離世】林超榮血癌病逝享年61歲　沈西城證實消息
【名人離世】林超榮血癌病逝享年61歲　沈西城證實消息
【名人離世】屈穎妍丈夫傳死訊　fb專頁轉頭像未提林超榮離世
【名人離世】屈穎妍丈夫傳死訊　fb專頁轉頭像未提林超榮離世
林超榮逝世丨資深創作人林超榮離世享年61歲　與屈穎妍育三女每人贈一層物業
林超榮逝世丨資深創作人林超榮離世享年61歲　與屈穎妍育三女每人贈一層物業