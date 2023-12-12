【驚傳死訊】周海媚病逝享年57歲　倚天最美周芷若經典傳世

▲ 周海媚近年在內地發展，近日傳出病重，其工作室今晚證實其死訊。圖為周海媚早年出席《電影世界2015開幕禮及英藝獎頒獎禮》。（資料圖片）

周海媚驚傳離世。周海媚工作室今晚（12）發布消息，證實周海媚因病醫治無效，於12月11日離世，享年57歲。

▲ 周海媚工作室證圖片

周海媚昨日 （11日）突然被傳出離世消息，由於其工作室一度未有發布消息，令傳聞甚囂塵上。其好友陳勳奇及後在網上發文澄清，指她今早（12日上午10時半）仍然在生，正在北京一間醫院接受治療：「周海媚最近身體確實有病，她住進了北京一家醫院。醫生正在為她積極治療，周海媚是有望恢復健康的。我可以負責任地說，周海媚今天還在人世。」

另外，早前有內地微博博主亦稱周海媚早前曾因「血小板偏低」在家中暈倒，家人發現後立即送院急救，並渡過危險期。

但不料到今晚，其工作室證實周海媚病逝。

周海媚1985年參選香港小姐落選，經邀請及試鏡進入無綫電視藝員訓練班第1期藝員進修班，及後成為無綫電視旗下藝員。出道即參演台慶劇《楊家將》，到80年代中後期，周海媚參與多齣劇集演出，包括《流氓大亨》等，直至《義不容情》更紅極一時，成為無綫當紅花旦。她亦參演不少廣為人熟悉劇集，包括《今生無悔》、《怒劍嘯狂沙》等。

至1994年，周海媚憑《倚天屠龍記》周芷若一角色，成為最令人印象深刻的角色，有「最美周芷若」之稱，更因此打開台灣及內地知名度，成為一線花旦。

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周海媚在1998年《天地豪情》後約滿無綫，加盟亞視，更參演不少劇集包括《縱橫四海》、《影城大亨》及《縱橫天下》。《縱橫四海》更打破慣性收視，在本港台黃金時段收視率直逼無綫翡翠台。她在2002年尾約滿亞視，並轉戰內地發展。

周海媚早年定居北京，集中在內地發展，並開設自己工作室。2014年參演內地劇集《武媚娘傳奇》，飾演楊淑妃備受好評。

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責任編輯：吳雋妍