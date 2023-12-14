【加入警隊】49歲IT顧問轉跑道投考督察　盼用人脈經驗說好警察故事

▲ 旺角警區薪火計劃，2名學員透過計劃成功通過督察面試。左起：周燮穎，丘凱彤。（王韻青攝）

人到中年是否「轉跑道」一向是不少人的困惑。有年近5旬的IT顧問，毅然放棄耕耘22年的事業，克服體能挑戰，在人生下半場投考警隊並成功通過面試，深信可透過上半場所累積的經驗、技能，發展所長貢獻社會。

旺角警區於2017年開展薪火計劃，由現役警務人員為有志投身警隊的人士提供各種訓練，截至今年11月已招收近570名學員，成功投考人數達194人。現年49歲周燮穎是其中一名學員，從事科技行業22年，曾任職IT公司總監，最近成功通過督察面試。

回想加入警隊的理由，周燮穎說黑暴期間，他與太太、只有2個月大的兒子曾被示威者圍困車內，當時感到無助和恐懼；同時近年地緣局勢升溫，「社會不穩定便不會有好經濟」，因而燃起加入警隊的決心，希望維護香港穩定和治安。加上有鑑於近年科技罪案、網騙猖獗，他希望透過自身科技知識協助打擊，在擔任輔警期間，已協助網罪科研發偵測可疑電郵的系統。

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正式加入警隊意味要放棄22年事業，周燮穎不覺可捨，「以前目標只係諗搵錢，警隊工作則更具使命感」，反而認為將以可延續舊有技能到警隊，更能貢獻社會。不過，他稱家人雖支持加入警隊，但太太仍感憂慮，「要多啲時間說服同解釋」，加入警隊後希望令太太及子女都感到驕傲。

他自言年紀不輕，體能是一大挑戰，「2年前我一下引體上升都做唔到」，幸在計劃教官訓練下改善，成功通過體能測試。期望畢業後可入網罪科，以自身技能協助打擊科技罪案，「加上我在IT行業累積一定人脈經驗，亦參加過大小的國際會議，如有機會出外交流，都有信心說好香港警察故事。」

至於現年28歲的丘凱彤自10歲時移居英國，當地大學畢業後放棄藥劑師的工作，2020年回港投考督察，她稱當警察是自小的夢想，「父母自小教導我們根在香港，在哪裡都是中國人」。可是自幼在外國生活，雖英語流利卻不擅中文，3年間先後6次投考均於中文筆試不合格，「中文作文用咗英文語式表達」。計劃教官則協助她針對改善中文，最終成功合格。

警察招募組將於本周末在警察學院舉行第7次「警察招募體驗日」，主題為「願‧警」，參加者可以透過互動劇場和部門展覽親身了解多元化及具挑戰性的警務工作。一如以往，有意投考者可即場報名投考及參與部份遴選，成績3個月内有效。

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記者：蘇文軒