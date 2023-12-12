【打擊冒牌】海關掃蕩旺角小販檔　女人街檢90萬元冒牌貨拘2女

▲ 海關在女人街檢90萬元冒牌貨，拘捕兩名女檔主。（黃傑偉攝）

海關今日（12日）在旺角採取打擊反冒牌貨行動，行動中檢獲7,000件冒牌貨品，市值90萬元，拘捕兩名分別70及45歲的攤檔女負責人。

海關版權及商標調查科版權及商標一般調查組高級調查主任范卓怡指，海關早前巡查旺角一帶，發現有小販售賣冒牌貨品，今日展開行動，在旺角通菜街突擊搜查多個攤檔及樓上儲存倉，檢獲7,000件冒牌貨品，市值90萬元，行動中拘捕兩名分別70及45歲女檔主，兩名被捕人將被帶返海關總部進一步調查。案件仍調查中，不排除會有更多人被捕。

海關發現市面復常後，有攤檔向光顧客人推銷冒牌貨品，當與顧客達成協議後，方上儲存倉提貨，目的為減少在攤檔存放過多冒牌貨品，以逃避執法人員截獲及偵查。

海關提醒檔主不要售賣冒牌貨品，售賣無牌貨品須負上刑責，一經定罪可被判罰款50萬元及監禁5年。市民如發現侵權活動，可致電海關熱線25456182舉報。

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記者：黃傑偉