周海媚離世丨網上流傳疑似周海媚病歷　母親痛失愛女白頭人送黑頭人

▲ 周海媚離世令影迷心痛。

有「最美周芷若」之稱的周海媚因病搶救無效，昨晚（12月12日）周海媚工作室發聲明證實她於本月11日因病逝世，終年57歲，消息傳出後，不少粉絲大表痛心。

【驚傳死訊】周海媚病逝享年57歲 倚天最美周芷若經典傳世

成長背景 祖先滿族人

周海媚是土生土長的香港人，據知她的父母都是商人，自小跟着外公外婆長大，小時候她成長於石籬邨及友愛邨，曾就讀於麗澤譚肇康紀念學校及畢業於屯門順德聯誼總會譚伯羽中學。

周海媚的祖先為滿洲鑲白旗滿族人，在廣州做五品官，統管清朝廣東省級事務。

小時她去廣東周家村祖家，全村還是姓周的人，全是滿族人居住，因周海媚是滿洲貴族，其父親從小到大都對她管教甚嚴，不管是讀書還是生活儀態都保留滿族規則。

據知她家中還有一名姐姐及弟弟，惟周海媚自出道以來對家庭事非常低調，即使與呂良偉結婚都屬秘婚。

▲ 周海媚的祖先是滿族人。

父女感情要好

2017年9月周海媚的父親逝世，當時她曾撰文感謝父親一生付出，當中提及她的父親教她寫出一手好字，並透露爸爸是滿族後裔，本要和滿族姑娘結婚繼承血統，但當時18歲的爸爸看到新娘長相後，就決定和朋友從廣東游泳到香港，並說：「若爸爸當年不逃走，那現在沒有我了。」

周海媚當時形容從沒想過爸爸會離她而去，可見父女感情要好，喪父的她感到相當痛心。

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白頭人送黑頭人

不過6年後，周海媚的母親再痛失女兒要白頭人送黑頭人，令人心酸，不少網民希望海媚的家人要好好保重，相信海媚在另一個地方會繼續快樂。

另外，網上即流傳疑似周海媚病歷，當中記錄咗病人資料、病史、診斷及處方。

病歷紙上姓名欄印有「海媚」二字，年齡亦同樣列為57歲，雖然與周海媚個人資料相符，但仍難以斷定真偽。

按網上流傳嘅病歷紙中，列明病人平素獨居，於12月11日早上10時，被同事發現於家中倒地，當時已喪失意識及二便失禁，推測已停止心跳1小時。

據同事代訴，病人最近一周有咳嗽、呼吸困難，於家中自行吸氧。而死者送院時已全身僵硬、冰涼，可見屍班，雙側瞳孔散大，結膜出血，對光反應消失，心跳停止，呼吸停止。

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