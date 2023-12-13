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校園欺凌︱校內目擊同學遭惡霸男生箍頸一度昏迷　Band1中學生驚慌：差啲搞出人命

升學教育 10:04 2023/12/13

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有中學生網上投稿指，其就讀的Band1中學內發生校園欺凌事件。（iStock圖片）

校園欺凌事件時有發生，無論是甚麼Banding的學校都有機會出現。近日有中學生在社交平台投稿稱，其就讀的Band 1中學有一名男生經常對同學動手，校方卻一直沒有正視，直至近日該學生竟向另一同學箍頸，致對方窒息昏迷，最終需送院治理。

有中學生在IG「school.secrets」投稿，其就讀的Band 1中學發生校園欺凌事件，更險弄出人命。投稿人表示，上周五（8日）小息時，同級另一班的一名男生來了其班房，該男生經常恃著自己高大而對同學動手，很多人都不喜歡他，但平日都是以玩的形式又沒有大事，所以沒有人追究。

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欺凌者向受害人箍頸

直至12月8日小息，該男生突然從後用雙手箍著另一名瘦弱男生的頸，且不斷用力施壓，受害人凌空苦苦掙扎，嘗試用手扯開欺凌者的雙臂，但仍無法掙脫。由於事發突然，周圍的同學未及反應，已見受害人面色蒼白昏迷。

欺凌者意識到事件嚴重性，慌張地鬆開手，受害男生整個人向後倒地，失去知覺，大家都害怕他是否死去，所幸受害人數秒後醒來，嘗試用手撐起自己。

佢坐喺地下，個樣暈暈地，塊面同眼睛都充晒血，嘴唇咬損咗，口水不自覺流落嚟。

受害人救護車送院

校方召救護車，將受害人送入伊利沙伯醫院。投稿人指，欺凌者並非首次向同學箍頸，他看了格鬥比賽後就想試試入面的招數，竟找同學來嘗試。這次事件嚴重，令投稿人都心有餘悸，他只希望受害男生可以無事。

帖文引來大批網民留言，不少網民都紛紛呼籲報警，否則最後只會不了了之，有人直言這屬刑事罪行，是企圖謀殺，「腦部短暫缺氧可大可小呀」，有人亦問及學校及家長最終如何處理。

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責任編輯：王明芳

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