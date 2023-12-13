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周海媚離世丨傳兩個月前綵排時情緒失控　周海媚失場遭主辦方臨時除名

娛樂 10:28 2023/12/13

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熱門 周海媚 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 區區有好校 新聞女王 名校專區 佘詩曼 新手爸媽 李施嬅

周海媚情緒受到關注！

周海媚昨晚（12月11日）驚傳死訊，消息震驚兩岸三地。在昨日（12月12日）晚上，其工作室證實周海媚離世，終年57歲。

周海媚工作室亦公布她的死訊：「我們沉重痛的告知大家：海媚姐因病醫治無效，於2023年12月11日離開了我們。願天堂沒有疾病，願來生我們再相識！親愛的海媚，希望你到了另一個世界會繼續快樂，家人以你為榮。母親率全家人，2023年12月12日！」

【驚傳死訊】周海媚病逝享年57歲　倚天最美周芷若經典傳世

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情緒失控大鬧綵排

有傳周海媚生前情緒大起伏，曾因情緒失控大鬧綵排兼失場！10月21日假澳門舉行的盛大綜藝節目《2023大灣區音樂匯》演出，周海媚原定獲邀擔任演出嘉賓之一。

不過，有指演出前一日綵排完結，工作人員從舞台扶周海媚落台時，疑觸碰到其手臂，令她反應過敏突然情緒失控，並叫對方不要觸碰她，更當場發脾氣嚇壞現場一眾工作人員。事後，眾人討論她是否情緒有問題，還是耍大牌。

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臨時取消演出

有爆料者表示，周海媚翌日情緒仍未平復，而且一度想缺席綵排，後來得知她不願起床，更反質問工作人員為何吵醒她，最後遲了兩小時才悠然現身，在場所有人在呆等著她，無法完成綵排，主辦方一怒之下把周海媚演出取消，騷前數小時臨時除名。

有指，周海媚其後透過經理人向主辦方道歉並解釋原因，但最後仍不獲出席音樂匯演。

而周海媚最後公開亮相的活動，為上月中的「第九屆雅安大熊貓與自然電影周」活動。其工作室曾上載相片，當時她穿著黑色喱士服裝，抱著熊貓公仔對鏡頭展笑容，可見精神不俗。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

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