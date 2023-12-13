升中派位｜2024學年升中自行派位　全港124間英中自行學額及收生準則

▲ 2024學年升中自行派位，全港124間英中收生準則。

【升中派位/自行派位/官津中學/升中面試】2024學年中一自行分配學位階段將於下月展開，家長可不受地區限制為子女報讀最多兩所心儀中學，TOPick整理了全港124間英中的收生程序及資料，助家長了解各校自行收生的學額、面試日期及收生準則比重等。

升中派位分為自行分配學位及統一派位，其中自行分配學位方面，學生及家長可自行選擇不多於兩間中學，可任意選擇全港中學，不受校網限制，但僅記要根據入讀意願排名。

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升中派位收生準則

而中學在自行分配學位階段，可以自訂收生準則，如果學校認為申請人的成績符合學校要求，就會邀請學生去面試。面試雖不是唯一的收生準則，但佔有一定比重，家長需了解校方訂立的要求，例如學業成績、面試表現、課外活動、服務及操行等，當中部分學校早已寫明，成績及操行必須達到某個水平，例如需要有A或B級成績，才會獲面試機會，家長要留意清楚子女是否符合條件，以免浪費選報學校的限額。

以下為全港124間英中的自行收生學額、面試日期及收生準則比重：

港島區：按此連結

九龍區：按此連結

新界區：按此連結

升中派位留意交表日期

家長須於2024年1月2至16日，向心儀的兩所中學遞交申請，按學校要求以郵寄或親身遞交等方式申請，亦可透過「中一派位電子平台」（按此連結）遞交申請，如家長已向中學遞交紙本申請表，毋須再透過電子平台重複申請，此舉不會增加獲派該校的機會。



家長亦須留意，無論是紙本或電子平台，均不得向多於兩所中學申請，否則自行派位機會會被取消。自行分配學位申請一經遞交，則不可撤回、取消或更改選校次序。

中一自行分配學位正取名單將於2024年3月27日公布，家長會接到學校通知，然而這並非正式派位結果，家長無需就此回應中學，待2024年7月9日與統一派位結果一同公布後才去註冊。成功申請自行分配學位的學生不會經統一派位獲分配學位，因此，家長應只向屬意的中學提出申請。如學生同時獲兩所申請的中學錄取，其學位將按學生的選校次序分配。

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責任編輯：林愛娜