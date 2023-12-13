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周海媚離世｜稱患血小板低下　卻被指受紅斑狼瘡困擾　醫生拆解：最怕攻擊3器官

都市病 11:10 2023/12/13

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熱門 周海媚 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 區區有好校 新聞女王 名校專區 佘詩曼 新手爸媽 李施嬅

女星周海媚前日（11日）在內地因病搶救無效病逝，終年57歲，消息昨晚（12日）獲其工作室證實。田啟文接受內媒訪問時透露，周海媚生前長年受到紅斑狼瘡困擾。有風濕病科專科醫生曾分享指，紅斑狼瘡病情如攻擊腎臟、血小板或腦神經等，恐令患者病情惡化。

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周母：家人以你為榮

周海媚工作室昨晚在微博證實，周海媚因病醫治無效，「於2023年12月11日離開了我們。願天堂沒有疾病，願來生我們再相識！」其家人亦在帖文中指，「親愛的海媚，希望你到了另一個世界會繼續快樂，家人以你為榮。」

田啟文昨日接受內媒訪問時亦提到，周海媚長年受到紅斑性狼瘡的困擾，免疫力相對較差，容易發生感染情況。

紅斑狼瘡：全身性疾病影響大

對於紅斑狼瘡，風濕病科專科醫生陳柏滔曾向《晴報》分享指，紅斑狼瘡的正式名稱是「系統性紅斑狼瘡症」，是一種嚴重的免疫反應，可以攻擊全身器官引起併發症，最常見攻擊皮膚和關節，引致慢性皮膚發炎和關節炎，還可引致永久性脫髮，甚至攻擊身體每一個器官。常見症狀如下：

  • 面頰出現對稱「蝴蝶斑」
  • 慢性皮膚發炎
  • 關節炎
  • 脫髮
  • 攻擊腎臟可引起紅斑狼瘡腎炎，患者或需洗腎、換腎
  • 攻擊腦神經可致全身痙攣，甚至影響脊椎導致癱瘓及失禁

不過，自體免疫反應如因病情攻擊腎臟、血小板或腦神經，恐令患者病情惡化。當中，若攻擊腎臟可引起紅斑狼瘡腎炎，有機會導致需要洗腎和換腎。如攻擊血小板則有機會導致凝血功能異常，容易流血不止。

而腦神經也是另一個紅斑狼瘡有機會影響的重要部分。有不少年輕紅斑狼瘡患者，由於自體免疫反應攻擊腦神經，初期出現頭痛、嘔吐等病徵，但可逐步嚴重發展至「斷片」（短暫記憶喪失），全身痙攣，甚至影響脊椎導致癱瘓及失禁等嚴重問題。

治療手法各不同

治療紅斑狼瘡首先要看所影響的部位，例如若只影響皮膚、關節，影響程度輕微的話，一般處方消炎止痛藥或外塗類固醇藥膏，以及病人本身做好防曬，已可有一定的改善。

有部分病人的紅斑狼瘡比較頑固，或需要盡早預防出現併發症，醫生會處方口服風濕藥羥氯奎（俗稱金雞納）控制紅斑狼瘡或其他病徵，並有機會減少嚴重併發症出現。即使已有紅斑狼瘡腎炎的病人，亦有部分可藉羥氯奎減低腎炎的嚴重性。

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