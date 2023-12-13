【周海媚去世】傳生前患紅斑狼瘡 全港約7千女性染病受困擾
社會 10:52 2023/12/13
周海媚去世令人嘆息，身為藝人卻被傳出患有紅斑狼瘡，她從未承認患上該病，但卻足以致命。據香港紅十字會數據，系統性紅斑狼瘡(SLE)屬於免疫系統失調，即是自體免疫病，約每1萬人就有4至15個病例，而香港約7,000人患上，女性多於15至45歲時發病。
患者體內的免疫系統將失去平衡，不正常抗體會不斷產生，攻擊自己身體細胞，使身體內多種器官會有慢性發炎，結果影響全身。如治療不當，有機會反覆發作，每次復發都可以加重病情。
紅斑狼瘡逐點了解：
- 約1-3%患者遺傳到下一代
- 亞洲和非洲人較高流行率
- 男患者比例僅約一成
- 懷孕、服用雌激素避孕藥或惡化病情
- 免疫系統失調可致命
常見症狀：
- 關節痛
- 皮膚斑疹
- 虛脫
- 非感染性高燒
- 對紫外線敏感，曬後皮膚有紅疹
- 異常疲倦
- 手腳趾有壓力或遇冷，可變白色甚至紫藍色
醫生關嘉美接受訪問稱，紅斑狼瘡屬於慢性病，可影響全身，她形容紅斑狼瘡等同「自己打自己」，可誘發全身都有炎症，腦部、腎臟、血管、皮膚等都有。
關續稱，患者須配合醫生處方，也要心境保持開朗，唔可以有太大壓力，生活逐步減慢，避免曬陽光，或許終生要跟病患共存。
紅斑狼瘡抗病十招：
- 足夠休息
- 壓力適當紓緩
- 防曬做足
- 皮膚護理好
- 飲食均衡
- 個人衞生要注重
- 恒常運動
- 少用口服避孕
- 不吸煙
- 病情自我監測
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責任編輯：吳卓峰