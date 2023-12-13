【周海媚去世】傳生前患紅斑狼瘡　全港約7千女性染病受困擾

▲ 紅斑狼瘡約有7,000香港女士患上，可影響生活。（資料圖片）

周海媚去世令人嘆息，身為藝人卻被傳出患有紅斑狼瘡，她從未承認患上該病，但卻足以致命。據香港紅十字會數據，系統性紅斑狼瘡(SLE)屬於免疫系統失調，即是自體免疫病，約每1萬人就有4至15個病例，而香港約7,000人患上，女性多於15至45歲時發病。

患者體內的免疫系統將失去平衡，不正常抗體會不斷產生，攻擊自己身體細胞，使身體內多種器官會有慢性發炎，結果影響全身。如治療不當，有機會反覆發作，每次復發都可以加重病情。

紅斑狼瘡逐點了解：

約1-3%患者遺傳到下一代

亞洲和非洲人較高流行率

男患者比例僅約一成

懷孕、服用雌激素避孕藥或惡化病情

免疫系統失調可致命

常見症狀：

關節痛

皮膚斑疹

虛脫

非感染性高燒

對紫外線敏感，曬後皮膚有紅疹

異常疲倦

手腳趾有壓力或遇冷，可變白色甚至紫藍色

醫生關嘉美接受訪問稱，紅斑狼瘡屬於慢性病，可影響全身，她形容紅斑狼瘡等同「自己打自己」，可誘發全身都有炎症，腦部、腎臟、血管、皮膚等都有。

關續稱，患者須配合醫生處方，也要心境保持開朗，唔可以有太大壓力，生活逐步減慢，避免曬陽光，或許終生要跟病患共存。

紅斑狼瘡抗病十招：

足夠休息

壓力適當紓緩

防曬做足

皮膚護理好

飲食均衡

個人衞生要注重

恒常運動

少用口服避孕

不吸煙

病情自我監測

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責任編輯：吳卓峰