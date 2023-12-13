周海媚離世丨「前夫」呂良偉悲痛哀悼舊愛　逾12萬人留言悼念周海媚

▲ 大家都好唔捨得海媚。

周海媚死訊傳出後，令不少圈中好友及粉絲大表痛心！周海媚19歲參選港姐出道，即與比她大10年的呂良偉相戀，對方更是她的初戀。

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悼念舊愛

周海媚與呂良偉分手後再見亦是好友，昨晚周海媚死訊傳出後，呂良偉亦在微博發文，哀悼舊愛。呂良偉留言說：「太突然了！海味，一路走好，聽到這個消息久久不能平靜，謝謝你帶給世界這麽多美好，願你在另一個世界繼續歡笑。希望家人節哀，保重身體。」

呂良偉曾在訪問中形容舊愛周海媚：「第一次見佢畀我嘅感覺係，好清純、好乖、好斯文。我係佢第一個男朋友，好想保護佢，好想錫佢，可能因為操之過急。」

至於兩人分手原因，呂良偉曾經透露性格不合：「大家慢慢feel到唔夾，到後來成日嘈交，我覺得兩個人一齊生活，有冇需要咁辛苦呢？你咁後生又咁靚女，不如早啲分手，你去搵另一個白馬王子。」

▲ 呂良偉悼念舊愛。

逾12萬人留言致哀

自周海媚工作室發布死訊後，大量粉絲都湧到微博表達對偶像不捨之情，逾12萬人留言致哀，由於消息太突然，大家也未能接受噩耗。

在微博熱搜中，有關周海媚的消息也佔據前十多個位置，其中「紅斑狼瘡」等被指困擾周海媚的病因都入榜，而「周海媚去世」則排在第2位，更多人關注的條目是「再見周芷若」，足見這個角色深入民心，令人忘不了。

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