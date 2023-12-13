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十優港姐丨麥明詩初試啼聲拍MV反應佳　Louisa推薦盛勁為做HPV檢測準備下站人生

娛樂 11:58 2023/12/13

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熱門 周海媚 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 區區有好校 新聞女王 名校專區 佘詩曼 新手爸媽 李施嬅

麥明詩推薦男友盛勁為做身體檢測。

有十優港姐之稱的麥明詩最近有新嘗試，她突破自我與本地一間生物科技公司合作推出MV《YES WEE CAN》，並吸引不少網民點擊收看。

麥明詩一向是大家心目中的人生勝利組成員，除了學業和事業外，她亦很關注自己的健康，並表示會叫男友盛勁為一起做身體檢測，齊齊為自己的健康做好保障。

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麥明詩初試啼聲

麥明詩的MV點擊率已逾55萬，初試啼聲的她直言並非為加入樂壇，並說：「很感動呀！多謝大家喜愛，我知道有此成績當然開心，但我絕對不是想出道做歌手，而是希望推動女士們關注預防子宮頸癌。」

她覺得自己很滑稽、搞笑，「我自己看到也有少許尷尬，可能亦令大家有尷尬的感受，看見我會否很難頂呢？而其實我一直都敢於作新嘗試，因為這是保持年輕的方法，千萬不要過於慣性，一定要跳出自己的舒適圈，所以今次的新嘗試我係好開心。」

她續說：「香港研發的INDICAID妥析HPV尿液測試，以嶄新科技為女士們提供一個無痛、無尷尬的方式，透過自我尿液採樣，令大家更加自主、積極，了解到自己身體狀況。」

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推薦盛勁為做檢測

麥明詩表示知道今次是一個革新科技，所以決定豁出去用破格方式去演繹，並以歌舞形式去做呈現。
她笑言從未試過展現自己的歌喉，只會在家中洗澡時唱歌。

她希望能拍攝Part Two，「產品予人的感覺好像跟女士較為有關，但其實有句歌詞提到男、女也有用，如果找個男性代言人，就可以推動男士也有檢測概念，我有推薦男友做檢測，為下一站人生路做好準備。」

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麥明詩溫馨提示

麥明詩分享：「身邊有不少朋友存有一種僥倖心態，覺得太忙、怕麻煩、怕尷尬，就會先等待。我建議大家別存有這種心態，既然香港有技術可幫大家無痛自我尿液採樣，只要家中留低樣本，數日後就會收到電子報告。」

她認為檢測非常方便，「可測到常見高風險同低風險致癌HPV病毒，方便、舒適、免麻煩，希望姊妹們保護自己。」

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