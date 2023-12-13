婆媳關係｜一家四口月花1萬奶奶嫌大洗 人妻貼詳細開支網民力撐：好慳家

▲ 台灣一名奶奶嫌媳婦月花太多生活費。

不在其位，不知其苦。近日台灣一名人妻被奶奶怪責一個月家庭開支太大，但事實一家四口的月支4.7萬新台幣.下同；約1萬港元），所以令人妻備受委屈。不少網友驚呼人妻是控制成本的高手，紛紛力挺，「省錢的極致了吧！」

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該名人妻以林小晴之名在Facebook「爆怨2公社」發文，她直言遭到奶奶責備她們家的花費太高，於是便逐一羅列當中的細項，讓大家評評理。

首先，家中的開支有租金1750元（所有開支已換算港元呈報）、水電費375元、管理費375元；生活上，買菜錢2000元、日用品包括衛生紙、洗衣精等1250元。

然後，家中每人每月生活費各1000元，總數4000元；孩子方面，兒子的課後輔導班要1125元，女兒上學的學費則要625元。以上種種，加起來一個月要花1.15萬。最後，人妻簡單的留了下一句，

請問大家那一條是不合理開銷？

對於人妻的披露，網友們無不驚嘆她的省錢功力，「超級省！」、「這樣已經非常節省了好嗎」、「妳這樣已經極致省了啦，我認為每月至少要在加上10000新台幣（2500港元）的娛樂費生活品質才有找。」

更有不少網友認為是奶奶太閒挑毛病，「長輩都覺得錢很好存」、「遠離長輩你的人生會很美好！」、「自己有自己的計畫朝著目標向前走！日子會愈來愈好。」

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責任編輯︰王明芳