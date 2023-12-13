周海媚離世丨周海媚22歲秘婚1年後閃離　前夫呂良偉曾批夜瞓不懂服侍老爺

▲ 周海媚於22歲與呂良偉秘婚1年後離婚，後來呂良偉出自傳批評周海媚夜瞓生活不規律，也不懂得服侍老爺。

周海媚工作室昨晚（12月12日）發聲明證實，周海媚（海味）於本月11日因病逝世，終年57歲。周海媚有「最美周芷若」之稱，生前追求者眾，惟情路崎嶇，近年她接受訪問曾揚言「婚姻不是我的歸宿」。其實早於1988年，周海媚曾與呂良偉秘密結婚，但婚姻僅維持一年。呂良偉曾出版自傳談及他的第一段婚姻，當中提及海味不懂得與其父親相處。

最新影片推介：

周海媚於1985年以19歲之齡參選港姐出道，雖未能晉身決賽，卻隨即被無綫安排拍劇。其前夫呂良偉於2010年出版的自傳《路是無限寬廣》一書中，首次揭開自己3段情，也是第一次公開談及周海媚。

1985年，無綫準備開拍一部電視劇，叫《小島風雲》，讓我去演男主角。當時我得知和我配戲的是一個新人，叫周海媚，好像是上一年的落選港姐，當時我也沒有太在意，直到我見到她第一眼。

呂良偉對周海媚一見鍾情

呂良偉坦言自己對周海媚是一見鍾情，大讚對方美麗動人，笑容清純，「《小島風雲》開拍前一天，我去劇組定妝，沒想到一抬頭就看見一個大美女，哇，瓷娃娃般的肌膚，精緻的五官，清純的笑容，我一下子就被迷住了，呆了好半天才回過神來，僅僅那一次就注定了我此後肯定會全身心地投入那場轟轟烈烈的愛戀之中。」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

比周海媚年長10年的呂良偉力追，周海媚終於被呂良偉打動，開始她的初戀。拍拖2年多後，兩人到美國秘密結婚，「當時我們兩個對未來充滿無限憧憬，我說，我將來要有一打孩子，海味（周海媚暱稱）就說，將來的花園裡一定要種很多花，生活多美好啊。33歲生日那天，我和海味飛到拉斯維加斯，在一個小教堂領了證，海味只看了一眼，就把她的那張紙遞給了我，說讓我保管。」

呂良偉不滿周海媚夜睡遲起

可是，兩人的婚姻僅維持一年便離婚收場。呂良偉在自傳中解釋，「我們都沒想過去傷害對方，怪只怪我們那時不懂愛情。」他直言，自己很重視家庭，婚後周海媚搬入與他的家人同住，但周海媚的生活不規律，引起他和父親不滿，兩人的矛盾也隨之產生。

我是個很重視家庭生活的人，但海味的生活習慣卻跟我家人格格不入。她習慣了很晚才睡，第二天起床已經是下午兩三點了，時間一長我就對她有了抱怨，吵到最後，兩個人誰也不肯讓步。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

斥周海媚不孝順老爺

呂良偉希望周海媚改變，惟遭她拒絕。呂良偉指她是家中最年幼的孩子，但一點都不孝順。「當年我的父親需要人照顧，作為兒媳的她從小就是家中的寶貝，受家人寵愛，不會照顧別人，還經常睡懶覺，不懂得侍候公公，也不尊重公公。」

呂良偉澄清離婚與黎明無關

由於兩人不斷爭吵，感情越來越淡，兩人終於有天和氣商討，決定離婚。呂良偉在書中否認黎明是第三者，「至於黎明是否插足，我並不特別在意，畢竟我和海味的問題是由內而外的，即使沒有第三者 ，我們也會分手。」

▲ 呂良偉轉發帖文悼念舊愛。（微博截圖）

周海媚形容婚姻：有點糊塗

至於周海媚近年接受內地傳媒訪問時，罕有重提這段秘婚。她說沒有後悔，秘婚也非一時衝動，「那時才出道3年，還是新人，他很保護我，我也尊重他的意見。」周海媚透露當年離婚時只有23歲，根本不懂夫妻相處之道，婚姻生活並非想像中美好。她又以「有點糊塗」去形容這段婚姻，「生活在一起後，大家才發現對方有很多東西跟想像不一樣。」

她又解釋，其實二人當年結婚並不成功，還指結婚地點不是在拉斯維加斯，「與呂良偉以為結婚了，但幫忙辦手續的朋友沒說清楚，在美國舊金山申請結婚，要在一年內結婚才有效，所以申請失效了。」她指出兩人沒有註冊，只是登記，沒有行禮，當時是在法院遞了申請表格，一年內都可以隨時選個日子交換戒指，行禮等，可是後來沒做這件事就分手了。

周海媚與呂良偉分手後再見亦是朋友，昨晚周海媚死訊傳出後，呂良偉亦在微博發文，哀悼舊愛。呂良偉留言說：「太突然了！海味，一路走好，聽到這個消息久久不能平靜，謝謝你帶給世界這麽多美好，願你在另一個世界繼續歡笑。希望家人節哀，保重身體。」

12月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯：王明芳