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周海媚病逝｜疑似病歷紙網上曝光　離世前一周曾家中聞氧　醫生：或與3類疾病有關

都市病 11:31 2023/12/13

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女星周海媚前日證實因病在內地病逝，終年57歲，有指她生前深受紅斑狼瘡困擾。內地網上亦流傳一張病人姓名為「周海媚」的生前到院病歷，上面寫有病人到院前已經死亡，現有屍斑。本港家庭醫生林永和接受訪問指，根據該張網傳病歷，估計病人的死因或與3類疾病有關。

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區衛健委介入調查

據網傳病歷顯示，病人一直獨居，當日早上10時被同事發現失意識倒地，大小二便失禁。此前一周曾長期咳嗽、呼吸困難等症狀，曾於家中自行吸氧，本身有高血壓及系統性紅斑性狼瘡病史。

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經送至北京中醫醫院順義醫院搶救時，病人已意識喪失、全身僵硬、冰冷，可見屍斑，雙側瞳孔散大、對光反射消失、心跳停止、呼吸停止。對於病歷外流一事，北京市順義區衛健委表示，已關注到該情況，正介入調查。

醫生：或與急性心血管、腦部或呼吸肺炎等有關

據家庭醫生林永和接受訪問指，該張網傳病歷內容不算詳盡，因此無法單靠此判斷病情及死因。由表面症狀推斷，對方可能與急性心血管、腦部或呼吸肺炎等疾病有關。

對於有指周海媚曾因血小板過低入院，林永和醫生解釋，假如對方如同病歷中所指，患有紅斑狼瘡症一類慢性病，很可能會因病情或服用類固醇藥物，導致免疫系統問題，從而出現血小板過低，甚至中風、爆血管等問題。他強調，紅斑狼瘡症患者因免疫系統較低，假如出現併發症，受感染時病情可較一般人嚴重，但平日只要經藥物控制，不少人病情仍可受控。

至於流傳病歷中顯示，病人最近一周有咳嗽、呼吸困難，林醫生則認為除了紅斑狼瘡症，亦有可能是感染呼吸疾病，例如肺炎、肺積水等情況，原因可以有很多；雖然對方一周前曾於家中自行吸氧，但未知有沒有進行其他治療，假如只單純在家自行吸氧可能未必足以緩解病情。

林醫生建議，長期疾病患者獨居在家，病發或出現不適時，可能未必會及時救助，自身對於病情，亦未必能客觀判斷，導致錯失黃金救援時間，因此家中最好可以有人陪伴，以防發生意外時，可及時提供幫助；假如家中有人出現喪失意識及大小二便失禁，身邊人應立即檢查對方心跳、意識及呼吸等情況，為患者施以心肺復甦法進行急救，同時應該盡快向醫護人員救助。

 

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