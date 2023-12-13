新聞女王丨邵卓堯演活衰教練被封「御用壞人」　由電影男一到綠葉最低月入不足1萬元

▲ 邵卓堯對演戲充滿熱誠！

TVB台慶劇《新聞女王》播出至今好評如潮，近日劇情講到由胡美貽（Nicole）飾演的陸詠恩與由「東張女神」何沛珈飾演的萬華現任隊長廖子姍（何沛珈飾），同樣慘被「淫魔教練」馬寶強性侵。

最後在「Man姐」佘詩曼與「張家妍」李施嬅勸喻下，兩女勇敢站出來指證加害者。

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新聞女王丨揸的士養家

飾演這名淫魔教練「馬寶強」的59歲綠葉邵卓堯，現實為顧家好爸爸，在TVB工作逾30年，試過不「爆騷」以致每個月不足1萬元收入。

而為幫補生計，邵卓堯9年前曾兼職當的士司機賺錢養家，希望能為女兒提供更佳的學習環境。

▲ 邵卓堯加入TVB逾30年。（微博圖片）

新聞女王丨曾當電影男一

入行40年的邵卓堯曾為邵氏電影小生，更當上電影男主角的位置。他於19歲時投考無綫電視第2期藝員進修班，同期藝員訓練班有郭政鴻、區瑞偉等。

他於1986年拍攝過內地電影《小毛孩奪寶奇緣》，可惜因票房不理想而轉行，曾於1985年投身地產行業，並於1989年因地產市道不佳而加入TVB拍戲。

縱然邵卓堯由電影小生變成電視綠葉，有時甚至需要飾演一些戲份少的路人甲角色，但他很快已衝破這個心理關口，直接向實力派進發。不過，熱愛演戲的邵卓堯仍然努力爭取機會，那怕只是一個僅得數場戲的角色，也會盡全力去演。

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新聞女王丨大台御用壞人

他參演過多部劇集，其中最為人熟悉的角色就是《刑警》的殘障露宿殺手、《法證先鋒III》的鑽石劫匪及《天梯》的強姦犯，因而被封TVB「御用壞人」之稱。

早前在《白色強人II》內飾演的「林家權」，釘槍劫匪於旅遊巴上脅持人質，雖然只得約5分鐘的戲碼，但邵卓堯瞬間變兇狠的一幕，展現其好演技。

近年疫情對演藝界帶來莫大衝擊，令不少幕前藝人工作量大大削減，邵卓堯曾透露早前拍完《四十二章經》後，足足半個月沒有工作，直言做此行不會富貴，但一定不會「餓死」：「喺TVB做一定好過揸的士，我簽咗騷就一定會用我。」

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