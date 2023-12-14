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假藥酒｜內地男飲海馬藥酒　2年後驚揭「海馬」真身　火燒飄濃烈臭膠味

食用安全 23:05 2023/12/14

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熱門 周海媚 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

內地男飲海馬藥酒，2年後驚揭「海馬」真身，火燒飄濃烈臭膠味。

海馬為名貴中藥，不少人會用作浸泡藥酒，有指具強身健體、舒筋活絡、補腎壯陽、消炎止痛等功效，被視為「男人補品」，不過一名內地男子喝光一瓶浸泡2年的海馬藥酒後，竟發現「海馬」全為塑膠製。

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健康診症室·外遊篇｜港女遊南美洲吃一種食物致「孖潤腸」　醫生教執6大旅行必備藥物

據內地媒體報道，廣東肇慶一名男子在2年前自行浸泡一瓶「海馬藥酒」，至最近喝光後清理酒瓶內的殘渣，竟發現當初買來的中藥材「海馬」竟然是塑膠製成。

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事主表示，這些「海馬」和「海龍」是在2年前托朋友從外省買回來，當時一對要價約30元人民幣，因為自己並不常購買，故也不懂分辨真假，飲用時也未覺異樣。直至將酒瓶的殘渣倒出時，卻發現浸了2年的海馬竟然怎樣拉扯都扯不斷，拿打火機來燒時，海馬竟然收縮兼散出濃濃塑膠臭味，這時他才驚覺浸泡着的「海馬」原來全是塑膠製成。

他表示幸好飲用該酒後身體沒有不適，事後將此中伏經歷公開，希望藉此提醒大眾買藥材時要多加注意，小心買到假藥材。

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