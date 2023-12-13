周海媚離世丨網上流傳疑周海媚送醫病歷洩露私隱　引衛健委關注調查事件

▲ 網上流傳疑周海媚送醫搶救的電子病歷。

周海媚昨晚（12月11日）驚傳死訊，終年57歲，而周海媚工作室已證實此不幸消息。可是之後網上卻流傳一張疑周海媚送醫搶救的電子病歷截圖，而且更在微博等內地平台瘋傳。

據內地網絡傳出的疑似電子病歷所見，周海媚是在12月11日上午11時11分被送到北京中醫醫院，而據周海媚同事所述，當日周海媚是在上午10點許時被同事發現昏迷，於是同事打120急救電話。

周海媚的同事指，她在過去一周有咳嗽和呼吸困難，在家中要吸氧，在送院前一晚呼吸困難情況更為嚴重。

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▲ 網上卻流傳疑似周海媚送醫搶救的電子病歷。

疑周海媚病歷流出

至於疑似電子病歷資料所示，周海媚被送到醫院時已失去意識無心跳和呼吸，而且全身冰冷僵硬並出現屍斑，其瞳孔擴大結膜出血。另外，疑似電子病歷資料顯示，周海媚曾患高血壓和系統性紅斑狼瘡，

據內媒《極目新聞》報道指，曾多次打電話到北京中醫醫院，可是一直沒人接聽。而北京市順義區衛健委工作人員回覆稱，已關注相關事件，並表示「業務科室在處理這個事情，調查出來後會第一時間對外公布結果。」

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