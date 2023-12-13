  • 22°C
香港時間 : 20231213日 (週三) 14:07
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 周海媚 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 區區有好校 新聞女王 名校專區 佘詩曼 新手爸媽 李施嬅
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【周海媚去世】紅斑狼瘡可誘發全身炎症　無法根治須藥物控制

社會 12:51 2023/12/13

分享：

分享：

熱門 周海媚 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 區區有好校 新聞女王 名校專區 佘詩曼 新手爸媽 李施嬅

紅斑狼瘡患者體內的免疫系統會失去平衡，產生過多不正常的抗體。（資料圖片）

周海媚工作室昨晚（12日）發布消息，證實藝人周海媚因病醫治無效，12月11日離世。周海媚生前傳患有紅斑狼瘡，據香港紅十字會數據，系統性紅斑狼瘡是一種自體免疫病（免疫系統失調），大約每一萬人有4至15個病例。現時香港約有7000人（0.1%）患上系統性紅斑狼瘡，當中女性病人佔大多數，大多於15至45歲時發病，男性患者比例只佔約十分之一。

童學園
校長專訪︱設冰球隊馬術班多元化活動　鄧英喜中學校長助學生找強項建自信發光發亮

系統性紅斑狼瘡患者體內的免疫系統會失去平衡，產生過多不正常的抗體，對自己身體的細胞進行攻擊️，引致體內多個器官慢性發炎，造成系統性影響 。治療不當容易反覆發作，每次的復發都有可能加重病情。

藥物是目前控制病情的主要方法，醫生會按病人受影響的器官及嚴重程度去選用藥物，希望能控制病情及病徵，減低病發次數及嚴重性，以及長遠地減輕對重要器官的傷害。

藥物分為5大類別，包括非類固醇消炎藥、抗瘧疾藥物、類固醇（外用、口服和注射）、免疫抑制藥物及生物製劑（主要透過靜脈注射）。非類固醇消炎藥主要治療關節炎或肋膜炎等症狀較輕的病人。類固醇則用於控制活躍的病情，在短時間內減少炎症，外用則可幫助治療皮膚紅疹。

據中國醫藥大學附設醫院資料，目前並無任何藥物或食物可以根治系統性紅斑狼瘡，但良好的照顧可以使病情得到穩定的控制。除了定期復診及配合醫生的治療按時服藥外，日常生活中的自我照顧是控制病情的最佳方法。

紅斑狼瘡患者日常需保持足夠休息、做足防曬功夫，小心護理皮膚。患者亦需注意均衡飲食，尤其服用類固醇患者應減少糖及油脂吸收，同時增加鈣質的攝取。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：吳穎嵛

傳染病 紅疹 瘧疾 類固醇 紅十字會

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

周海媚離世丨周海媚工作室證實因病搶救無效離世　終年57歲
周海媚離世丨周海媚工作室證實因病搶救無效離世　終年57歲
周海媚離世丨周海媚一生情路崎嶇　血小板過低不宜生育：婚姻不是我的歸宿
周海媚離世丨周海媚一生情路崎嶇　血小板過低不宜生育：婚姻不是我的歸宿
【區議會選舉】179名委任議員名單出爐　包括政商二代、立會選舉落敗者（附全體區議員名單）
【區議會選舉】179名委任議員名單出爐　包括政商二代、立會選舉落敗者（附全體區議員名單）
【名人離世】林超榮血癌病逝享年61歲　沈西城證實消息
【名人離世】林超榮血癌病逝享年61歲　沈西城證實消息
新聞女王劇透丨第18集劇情預告　華姐獲飛爺邀請回歸即「指點」Man姐
新聞女王劇透丨第18集劇情預告　華姐獲飛爺邀請回歸即「指點」Man姐