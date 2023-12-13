【周海媚去世】紅斑狼瘡可誘發全身炎症　無法根治須藥物控制

▲ 紅斑狼瘡患者體內的免疫系統會失去平衡，產生過多不正常的抗體。（資料圖片）

周海媚工作室昨晚（12日）發布消息，證實藝人周海媚因病醫治無效，12月11日離世。周海媚生前傳患有紅斑狼瘡，據香港紅十字會數據，系統性紅斑狼瘡是一種自體免疫病（免疫系統失調），大約每一萬人有4至15個病例。現時香港約有7000人（0.1%）患上系統性紅斑狼瘡，當中女性病人佔大多數，大多於15至45歲時發病，男性患者比例只佔約十分之一。

系統性紅斑狼瘡患者體內的免疫系統會失去平衡，產生過多不正常的抗體，對自己身體的細胞進行攻擊️，引致體內多個器官慢性發炎，造成系統性影響 。治療不當容易反覆發作，每次的復發都有可能加重病情。

藥物是目前控制病情的主要方法，醫生會按病人受影響的器官及嚴重程度去選用藥物，希望能控制病情及病徵，減低病發次數及嚴重性，以及長遠地減輕對重要器官的傷害。

藥物分為5大類別，包括非類固醇消炎藥、抗瘧疾藥物、類固醇（外用、口服和注射）、免疫抑制藥物及生物製劑（主要透過靜脈注射）。非類固醇消炎藥主要治療關節炎或肋膜炎等症狀較輕的病人。類固醇則用於控制活躍的病情，在短時間內減少炎症，外用則可幫助治療皮膚紅疹。

據中國醫藥大學附設醫院資料，目前並無任何藥物或食物可以根治系統性紅斑狼瘡，但良好的照顧可以使病情得到穩定的控制。除了定期復診及配合醫生的治療按時服藥外，日常生活中的自我照顧是控制病情的最佳方法。

紅斑狼瘡患者日常需保持足夠休息、做足防曬功夫，小心護理皮膚。患者亦需注意均衡飲食，尤其服用類固醇患者應減少糖及油脂吸收，同時增加鈣質的攝取。

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責任編輯：吳穎嵛