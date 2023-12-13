周海媚離世丨周海媚曾被警告不宜生育　醫生拆解血小板低下懷孕風險：小產機會大增

▲ 周海媚曾被警告不宜生育，婦產科醫生拆解血小板低下懷孕風險。

【血小板低下/血小板偏低/懷孕/生育】一代女神周海媚於12月11日離世，終年57歲。周海媚自小受「血小板低下」纏身，被醫生警告不宜生育，故她很早便放棄生兒育女的念頭。婦產科專科醫生鍾汶欣向TOPick表示，如婦女本身有血小板低下問題，懷孕期間出血、小產的風險大增，嚴重恐有生命危險。

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周海媚一生無兒無女，曾與男星呂良偉經歷過一段短暫婚姻。她生前曾透露，10多歲時發現天生血小板偏低，醫生指生育會令她大出血、有生命危險。因為喜歡小孩，所以多年來她在內地助養孩子，甚至幫忙捐出手術費及醫藥費。

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醫生拆解血小板低下懷孕風險

到底為何「血小板低下」患者不宜生育？此病對孕婦及胎兒有甚麼影響？中大醫院婦產科專科醫生鍾汶欣接受TOPick訪問時指出，血小板的正常值為150至450，一般而言，有6至7成婦女在懷孕28周後，血小板會輕微減少，數值下降至130至140左右。

血小板過低增小產機會

如婦女本身有血小板低下的情況，懷孕後問題可能會更嚴重。鍾醫生解釋，血小板數量過低會影響凝血功能，患者容易出現瘀傷、流鼻血、流牙血等問題。

她續指，若血小板數值低於80或以下，孕婦出血的風險會增加，小產的機會亦會提高，而孕婦亦不適合進行無痛分娩和下半身麻醉，剖腹產時需要全身麻醉；如血小板水平低至50或以下，順產時有機會失血過多，甚至有生命危險。

孕前應接受檢查找出病因

她建議，血小板底下的患者如果想懷孕，應儘早向血液科醫生求診，有需要會抽骨髓查出病因，若抽骨髓結果正常，多數情況是免疫系統失調導致血小板偏低，即「免疫性血小板減少症（ITP）」。醫生可能會考慮處方類固醇藥物、免疫系統藥物，以刺激血小板增長，從而令血小板處於穩定的水平，若血小板指數控制在100或以上，患者可以正常懷孕。

患者意外懷孕應儘早求醫

她又提醒，血小板低下的婦女如意外懷孕，應儘快求醫進行抽血檢查，如果問題嚴重，數值低於20或以下，要密切監察會否突然出現流血症狀，例如腦出血等等，有需要的話會向體內輸入血小板。但她強調，輸注血小板只有暫時效果，因為身體很快會將血小板耗盡，故並非一個長久的辦法。

她又提到，有部分懷孕併發症亦會導致血小板低下，其一為妊娠毒血症，嚴重會影響造血功能，可引致高血壓、蛋白尿、血小板偏低等問題，醫生會考慮為孕婦提早生產，產後血小板會逐步回復。

▲ 中大醫院婦產科專科醫生鍾汶欣。（曾嘉文攝）

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責任編輯：沈佩珊