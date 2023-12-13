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週末好去處｜高鐵新線「江門站」2小時直達　新興打卡熱點必去赤坎古鎮

休閒消費 11:56 2023/12/13

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熱門 周海媚 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 區區有好校 新聞女王 名校專區 佘詩曼 新手爸媽 李施嬅

高速鐵路湛江西綫於10月開通，有兩個車站接通香港與江門巿，分別是江門站及開平南站，搭高鐵可大大節省交通時間。

香港旅遊業議會一直致力推廣兩地旅遊，適逢高速鐵路湛江西綫於10月開通，有兩個車站接通香港與江門巿，分別是江門站及開平南站，搭高鐵可大大節省交通時間，便利港人旅遊及經商外，亦吸引內地旅客來港發掘美食打卡好去處，加強大灣區城市之間互聯互通、旅遊經濟及文化交流，進一步推動粵港澳大灣區的融合。

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作為大灣區節點城市之一的江門市，除了擁有豐富旅遊資源，鄰近溫泉，亦因為是著名僑鄉而產生了大量碉樓等中西混合式的建築，成為觀光熱點。近年配合經濟及教育發展，更新設國家級高新區、環保科研實驗室及多個青年創新創業基地，無論是探親旅遊、公幹或經商，都能享受新路綫的便利及優勢。

香港旅遊業議會聯同港鐵公司早前共同舉辦「高鐵江門考察團」，與業界一同親身體驗和發掘江門新興景點及好去處。

「四大精彩之旅」走遍江門

江門巿素有「中國僑都」美譽，加上天然資源豐富，無論國家森林、風光秀麗的海濱景色，以及古城、海島、溫泉、生態四大旅遊熱點，加上大量中西合壁的建築，成為江門豐富的歷史文化遺產，名勝眾多，當中以碉樓及赤坎古鎮最為人熟悉。

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經過近年的積極修繕和開發，令江門巿這座古城鎮既保留了富原有的歷史建築特色的景點，同時又增添了不少新興的打卡熱點，如三十三墟街、江門彩虹村、天下糧倉及將糧倉內部活化而成的<先鋒書店>、赤坎古鎮等。立即乘坐高鐵出發，親身遊歷以下精選江門巿必遊景點，體驗「四大主題之旅」！

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責任編輯︰陳珈希

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