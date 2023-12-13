【主題公園】海洋公園上年度賺$1.85億　入場人次達240萬

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海洋公園公布2022/23業績報告，公司上個財政年度扭虧為盈，賺1億1850萬元，入場人次達240萬。

截至今年六月底，海洋公園及水上樂園的入場人數均按年上升超過45%，入場人次達240萬；海洋公園的總收入按年大幅增長54%，由港幣5億4510萬元，增至港幣8億3910萬元，當中主要由增幅達57%的入場券收入帶動。 其他範疇的業務收入方面，與一年前比較，園內消費收入上升63%，商品收入上升55%，餐飲服務收入上升39%。

海洋公園訪客人均消費增長6%；公司銀行結餘及持有現金總值港幣16億8050萬元，較一年前高出28%。計及政府年度對公司的資助，錄得港幣4億2360萬元經營盈餘。

海洋公園行政總裁黃嗣輝表示，雖然旅遊市場在下半財政年度才漸趨活躍，但海洋公園在2022至2023財政年度的業務表現強勁，反映在創造新收入來源和維持財務穩健方面策略湊效。他又指，海洋公園更從減值評估中撥回超過7000萬元，反映公司前景比上一年度更為樂觀。

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責任編輯：吳穎嵛