  • 22°C
香港時間 : 20231213日 (週三) 14:07
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 周海媚 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 區區有好校 新聞女王 名校專區 佘詩曼 新手爸媽 李施嬅
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【主題公園】海洋公園上年度賺$1.85億　入場人次達240萬

社會 12:35 2023/12/13

分享：

分享：

熱門 周海媚 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 區區有好校 新聞女王 名校專區 佘詩曼 新手爸媽 李施嬅

（資料圖片）

海洋公園公布2022/23業績報告，公司上個財政年度扭虧為盈，賺1億1850萬元，入場人次達240萬。

童學園
校長專訪︱設冰球隊馬術班多元化活動　鄧英喜中學校長助學生找強項建自信發光發亮

截至今年六月底，海洋公園及水上樂園的入場人數均按年上升超過45%，入場人次達240萬；海洋公園的總收入按年大幅增長54%，由港幣5億4510萬元，增至港幣8億3910萬元，當中主要由增幅達57%的入場券收入帶動。 其他範疇的業務收入方面，與一年前比較，園內消費收入上升63%，商品收入上升55%，餐飲服務收入上升39%。

海洋公園訪客人均消費增長6%；公司銀行結餘及持有現金總值港幣16億8050萬元，較一年前高出28%。計及政府年度對公司的資助，錄得港幣4億2360萬元經營盈餘。

海洋公園行政總裁黃嗣輝表示，雖然旅遊市場在下半財政年度才漸趨活躍，但海洋公園在2022至2023財政年度的業務表現強勁，反映在創造新收入來源和維持財務穩健方面策略湊效。他又指，海洋公園更從減值評估中撥回超過7000萬元，反映公司前景比上一年度更為樂觀。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：吳穎嵛

 

相關文章

【周海媚去世】紅斑狼瘡可誘發全身炎症　無法根治須藥物控制
今日 12:51
【周海媚去世】紅斑狼瘡可誘發全身炎症　無法根治須藥物控制
【暴動判囚】涉參與深水埗警署外暴動　24歲自由工作者認罪判囚22個月
今日 11:51
【暴動判囚】涉參與深水埗警署外暴動　24歲自由工作者認罪判囚22個月
【最新騙局】免費年票圖片或中伏　港鐵公司稱遭人假冒
今日 12:18
【最新騙局】免費年票圖片或中伏　港鐵公司稱遭人假冒

你可能感興趣

【周海媚去世】紅斑狼瘡可誘發全身炎症　無法根治須藥物控制
今日 12:51
【周海媚去世】紅斑狼瘡可誘發全身炎症　無法根治須藥物控制
【暴動判囚】涉參與深水埗警署外暴動　24歲自由工作者認罪判囚22個月
今日 11:51
【暴動判囚】涉參與深水埗警署外暴動　24歲自由工作者認罪判囚22個月
【最新騙局】免費年票圖片或中伏　港鐵公司稱遭人假冒
今日 12:18
【最新騙局】免費年票圖片或中伏　港鐵公司稱遭人假冒
黃嗣輝 樂園 公園 餐飲 海洋公園

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

周海媚離世丨周海媚工作室證實因病搶救無效離世　終年57歲
周海媚離世丨周海媚工作室證實因病搶救無效離世　終年57歲
周海媚離世丨周海媚一生情路崎嶇　血小板過低不宜生育：婚姻不是我的歸宿
周海媚離世丨周海媚一生情路崎嶇　血小板過低不宜生育：婚姻不是我的歸宿
【區議會選舉】179名委任議員名單出爐　包括政商二代、立會選舉落敗者（附全體區議員名單）
【區議會選舉】179名委任議員名單出爐　包括政商二代、立會選舉落敗者（附全體區議員名單）
【名人離世】林超榮血癌病逝享年61歲　沈西城證實消息
【名人離世】林超榮血癌病逝享年61歲　沈西城證實消息
新聞女王劇透丨第18集劇情預告　華姐獲飛爺邀請回歸即「指點」Man姐
新聞女王劇透丨第18集劇情預告　華姐獲飛爺邀請回歸即「指點」Man姐