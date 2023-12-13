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【暴動判囚】涉參與深水埗警署外暴動　24歲自由工作者認罪判囚22個月

社會 11:51 2023/12/13

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被告於區域法院承認控罪，被判囚22個月。（資料圖片）

有示威者於2019年8月29日包圍深水埗警署，有人向深水埗警署投擲物品，以及照射鐳射光束。24歲自由工作者在警方驅散行動時被捕，其間大叫「走啊，有差佬」。涉案自由工作者事隔逾3年半後被控1項暴動罪，今（13日）於區域法院承認控罪，被判囚22個月。法官判刑時指，被告沒有向警方投擲物品，但身上有6枝噴漆，擬打算塗鴉破壞，被告藏有的行山杖亦是在有需要時襲擊他人。

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被告米奇雲（24歲，自由工作者），被控1項暴動罪。控罪指，被告於2019年8月29日，在深水埗警署對出欽州街一帶連同其他身分不詳的人參與暴動。

控方指，被告於案發當晚被捕，2019年8月31日獲准保釋，同年10月24日「踢保」。警方索取法律意見，於2020年5月14日開始嘗試上門拘捕被告，但未能成功，被告最終於2023年3月於街上被警員截查及拘捕。

辯方求情時指，被告僅行使自己權力「踢保」，一直未有離港。辯方指被告參與程度不高，重犯機會低，並為自己作為感到後悔。

法官判刑時指，本案雖未涉及縱火，但示威者在警署外挑釁生事是加刑因素。法官又指，被告沒有向警方投擲物品，但身上有6枝噴漆，擬打算塗鴉破壞，被告藏有的行山杖亦是在有需要時襲擊他人。法官遂以3年監禁作起點，考慮被告認罪及沒有案底等，判囚22個月。

案情指，一批示威者於案發當晚10時許聚集在在深水埗警署對出欽州街一帶，隨後示威者人數不斷增加，有人身穿深色衣物，亦有人叫喊口號、向深水埗警署投擲物品，以及照射鐳射光束。

警方先後9次展示旗幟，隨後作出驅散行動，被告隨即逃走，並在警員追趕時大叫「走啊，有差佬」，被告最終於西九龍中心巴士站出口被截停及被捕，當時被告身穿黑衣，頭戴黑帽，並戴上口罩，手持行山杖，並攜有揚聲器及6枝噴漆。

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記者：梁錦麟

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