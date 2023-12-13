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社內相親劇透丨第14集劇情預告　映書父親發現映書Alfred戀情

娛樂 10:57 2023/12/13

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熱門 周海媚 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 區區有好校 新聞女王 名校專區 佘詩曼 新手爸媽 李施嬅

《社內相親》

ViuTV劇《社內相親》由人氣組合MIRROR成員「教主」盧瀚霆 (Anson Lo) 及呂爵安 (Edan)，夥拍陳漢娜、沈殷怡主演。第13集劇情講到Timo向Hollie道出為何自己會對雨天感到驚恐。

社內相親丨教主Anson Lo演總裁自爆「唔知點錫」　呂爵安竟對劇集成績不抱期望【有片】

《社內相親》

社內相親丨第14集（14/12）

Timo留院，Hollie陪伴在旁。翌晨Hollie一腳踏兩船的訛言在網上流傳得沸沸揚揚，原來是阿敏出於妒忌所為。

消息對公司造成壞影響，爺爺更加反對這段感情，並要Hollie離開公司；Timo在醫院養傷一無所知，到他得悉後卻已聯絡不上Hollie。 

映書父親發現映書與Alfred的戀情，唯利是圖的他竟然沒有反對，令映書感到有點不妥。Alfred收起的求婚戒指，被映書發現。 

Hollie被辭退後，獨自一個人冷靜，無意中去到一個對Timo來說十分重要的地方。

她開始明白自己無論遭遇甚麼，都心繫著Timo。

Timo終於聯絡上Hollie，二人經歷種種，剖白後感情更加昇華。

最新影片推介：佘詩曼專訪

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新聞女王丨佘詩曼離巢外闖曾懷疑自己　自認唔係好伴侶爆過往分手原因

撰文 : TOPick柴犬出動

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社內相親 電視劇 ViuTV

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