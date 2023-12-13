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周海媚離世｜由柔弱少女至自強女性 　回顧海味演藝人生路

娛樂 12:18 2023/12/13

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熱門 周海媚 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 區區有好校 新聞女王 名校專區 佘詩曼 新手爸媽 李施嬅

周海媚因病不治離世，震驚中港台地區。（經濟日報圖片）

女星周海媚於本周一（12月11日）傳出死訊，至昨晚（12月12日）周海媚工作室在微博証實她因病醫治無效，於12月11日離世，終年57歲。

由80年代出道，周海媚在中港台都演過不少經典影視作品，回看她的演藝人生，觀眾也見證她由溫婉少女漸漸成為自強女性。

周海媚離世，消息震驚中港台地區，TVB亦於發出悼念聲明：

前無綫藝員周海媚因病離世，無綫電視深表惋惜，並向其家人致以深切慰問。周海媚曾效力無綫多年，拍攝過多部劇集，包括《流氓大亨》、《赤腳紳士》、《義不容情》、《今生無悔》、《倚天屠龍記》、《情濃大地》等，其後演出《大鬧廣昌隆》一劇，人氣急升，演技大受讚賞。好戲之人離世，實在值得觀眾永遠懷念！

少女時期

周海媚一如不少香港女演員，都是由參加香港小姐而入行。1985年，19歲的她參選港姐，雖然落敗，但隨即獲邀請入讀無綫藝員進修班而入行，初入行已獲派演劇重要角色，當中《流氓大亨》、《義不容情》都是這時期的代表作。

周海媚外貌標致，氣質清純，早年多接演楚楚可憐的角色，經典如《流氓大享》中，她演萬梓良的妹妹方學甯，因錯愛了負心漢鍾偉舜（吳啟華飾），最後跳樓輕生，她在天台憂怨地回望兄長的最後一眼，至今仍是電視劇上難忘一幕。

之後她在《義不容情》中演李華，跟男主角黃日華所飾演的丁有健，經歷離離合合，最終命運播弄始終未能偕老，周海媚由痴情少女演至情路崎嶇的中年，不少內心戲發揮得宜，已蛻變為實力演員。

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紅至日本

90年代是周海媚的演藝事業高峰期，94年到台灣演出《倚天屠龍記》，演活女主角周芷若的複雜內心世界，後來更被觀眾封為「最美周芷若」，成為另一代表作。其後她參演TVB《大鬧廣昌隆》、《天地豪情》等，奠定了TVB當家花旦地位。

藉著當時人氣，周海媚亦曾進軍歌壇，發行過兩張國語唱片，更曾到日本發展，推出個人寫真集，跟永瀨正敏拍攝手提電話廣告，在日本一度成為焦點。

《野獸刑警》

這段時期的周海媚，漸漸擺脫少女外表，流露出成熟女人味。除了電視劇，她在90年代尾也拍過不少電影，《求戀期》、《野獸刑警》、《愈墮落愈英雄》，均能展現她的魅力和韻味。

2000年後，周海媚重心放在內地市場，當中2014年演《武媚娘傳奇》及2019年《倚天屠龍記》都是這階段的代表作，後者她由「周芷若」再變「滅絕師太」，由徒弟變師傅，一如外間對周海媚演員身份的認同。

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自愛自強

周海媚的感情經歷，也一如戲劇中的波折。周海媚曾在內地接受媒體訪問稱：「婚姻不是我的歸宿，我只想在愛情路上奔跑。」

多年來她鍾愛自由生活，雖然未有結婚，但因喜歡小孩，曾在內地助養孩子。近年周海媚獨居於北京過萬呎的大宅，養有4隻金毛尋回犬和1隻史納莎作伴，成為自愛自主的獨立女性。

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新聞女王丨佘詩曼離巢外闖曾懷疑自己　自認唔係好伴侶爆過往分手原因

撰文 : TOPick柴犬出動

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