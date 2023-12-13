極品外傭丨工人姐姐將內褲混小童衫清洗　港媽怒斥欠衛生：唔止一次

▲ 有港媽控訴工人姐姐將內褲混小童衫清洗，怒斥欠缺衛生。（iStock圖片）

好外傭一向難求。最近有僱主在網上發文，指一向要求工人姐姐將家中各人的衣物分開清洗，不過日前她發現對方將內褲放進小朋友的洗衣袋中，家中長者更透露工人姐姐並非初犯，曾不止一次目睹其惡行。

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該名僱主在Facebook群組「聘請工人姐姐關注組」發文，指外傭初來報到時，已表明家中各人的衣服必須分開清洗，「先生同太太一袋一機，小朋友一袋一機，工人一袋一機」。日前樓主為減輕外傭的家務負擔，於是幫忙洗衫，結果發現外傭竟將帶有其分泌物的兩條內褲，放進小朋友的洗衣袋內。

樓主質問外傭原因，對方竟辯稱因為晚了洗澡，所以「放住先」，但樓主指內褲放在衣物的中間，因此質疑對方說謊。

樓主又表示，外傭並非初來香港工作，亦有3年照顧3名小朋友的經驗，且已來家中工作將近1年，「好難唔令我想像根本唔係第一次咁做」。

家中長者其後更表示，之前已發現外傭不止一次將自己的內衣褲混合長者的衣物一起清洗。樓主強調，一向允許混合使用洗衣機，亦沒有限制使用時間和次數，「直言完全唔明佢咩心態」。

▲ 樓主控訴工人姐姐將其內褲放進小朋友的洗衣袋中。（Facebook截圖）

帖文引起熱議，不少網民都表示「核突」，又留言「污糟邋遢」、「完全接受唔到」、「根本是你講你，佢做佢不會理你」、「地布佢地都可放入洗衣機洗啦」、「僱主唔在家，根本唔會知真相」。

亦有網民分享自身經歷，並改善方法，「我以前個工人都有偷偷地放自己啲衫同我哋嘅一齊洗，又死口唔認，但係部洗衣機係大眼雞款，佢真係當我盲嘅」、我工人教咗都近一年，「依然係鐘意用佢自己方法做野，講又唔聽，鬧又黑面」、「叫姐姐內衣褲，沖涼時手洗」，亦有人建議使出「殺手鐧」，指「可以買部小型洗衣機畀姐姐用」、「淘寶買部比佢算，話知佢洗波鞋」。

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責任編輯：王明芳