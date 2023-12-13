  • 22°C
香港時間 : 20231213日 (週三) 14:07
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 周海媚 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 區區有好校 新聞女王 名校專區 佘詩曼 新手爸媽 李施嬅
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

極品外傭丨工人姐姐將內褲混小童衫清洗　港媽怒斥欠衛生：唔止一次

家事百科 12:44 2023/12/13

分享：

分享：

熱門 周海媚 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 區區有好校 新聞女王 名校專區 佘詩曼 新手爸媽 李施嬅

有港媽控訴工人姐姐將內褲混小童衫清洗，怒斥欠缺衛生。（iStock圖片）

好外傭一向難求。最近有僱主在網上發文，指一向要求工人姐姐將家中各人的衣物分開清洗，不過日前她發現對方將內褲放進小朋友的洗衣袋中，家中長者更透露工人姐姐並非初犯，曾不止一次目睹其惡行。

最新影片：

童學園
校長專訪︱設冰球隊馬術班多元化活動　鄧英喜中學校長助學生找強項建自信發光發亮

該名僱主在Facebook群組「聘請工人姐姐關注組」發文，指外傭初來報到時，已表明家中各人的衣服必須分開清洗，「先生同太太一袋一機，小朋友一袋一機，工人一袋一機」。日前樓主為減輕外傭的家務負擔，於是幫忙洗衫，結果發現外傭竟將帶有其分泌物的兩條內褲，放進小朋友的洗衣袋內。

樓主質問外傭原因，對方竟辯稱因為晚了洗澡，所以「放住先」，但樓主指內褲放在衣物的中間，因此質疑對方說謊。

樓主又表示，外傭並非初來香港工作，亦有3年照顧3名小朋友的經驗，且已來家中工作將近1年，「好難唔令我想像根本唔係第一次咁做」。

家中長者其後更表示，之前已發現外傭不止一次將自己的內衣褲混合長者的衣物一起清洗。樓主強調，一向允許混合使用洗衣機，亦沒有限制使用時間和次數，「直言完全唔明佢咩心態」。

樓主控訴工人姐姐將其內褲放進小朋友的洗衣袋中。（Facebook截圖）

帖文引起熱議，不少網民都表示「核突」，又留言「污糟邋遢」、「完全接受唔到」、「根本是你講你，佢做佢不會理你」、「地布佢地都可放入洗衣機洗啦」、「僱主唔在家，根本唔會知真相」。

亦有網民分享自身經歷，並改善方法，「我以前個工人都有偷偷地放自己啲衫同我哋嘅一齊洗，又死口唔認，但係部洗衣機係大眼雞款，佢真係當我盲嘅」、我工人教咗都近一年，「依然係鐘意用佢自己方法做野，講又唔聽，鬧又黑面」、「叫姐姐內衣褲，沖涼時手洗」，亦有人建議使出「殺手鐧」，指「可以買部小型洗衣機畀姐姐用」、「淘寶買部比佢算，話知佢洗波鞋」。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

12月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯：王明芳

相關文章

工人姐姐丨菲傭入屋4個月詐病自稱周身痛要求入院 僱主1個原因炒魷不用賠錢
19:24 2023/11/27
工人姐姐丨菲傭入屋4個月詐病自稱周身痛要求入院 僱主1個原因炒魷不用賠錢
工人姐姐︱離職前整壞貴價焗爐網民提議扣外傭人工　湯怡：咁我要扣佢3個月
17:27 2023/11/23
工人姐姐︱離職前整壞貴價焗爐網民提議扣外傭人工　湯怡：咁我要扣佢3個月
中港婚姻︱內地女嫁港6年住夫家公屋從沒打工　懷孖胎賺$4萬獎金擬另申公屋
18:49 2023/12/12
中港婚姻︱內地女嫁港6年住夫家公屋從沒打工　懷孖胎賺$4萬獎金擬另申公屋

你可能感興趣

工人姐姐丨菲傭入屋4個月詐病自稱周身痛要求入院 僱主1個原因炒魷不用賠錢
19:24 2023/11/27
工人姐姐丨菲傭入屋4個月詐病自稱周身痛要求入院 僱主1個原因炒魷不用賠錢
工人姐姐︱離職前整壞貴價焗爐網民提議扣外傭人工　湯怡：咁我要扣佢3個月
17:27 2023/11/23
工人姐姐︱離職前整壞貴價焗爐網民提議扣外傭人工　湯怡：咁我要扣佢3個月
中港婚姻︱內地女嫁港6年住夫家公屋從沒打工　懷孖胎賺$4萬獎金擬另申公屋
18:49 2023/12/12
中港婚姻︱內地女嫁港6年住夫家公屋從沒打工　懷孖胎賺$4萬獎金擬另申公屋
外傭 爸媽心聲 網絡熱話

最高瀏覽

周海媚離世丨周海媚工作室證實因病搶救無效離世　終年57歲
周海媚離世丨周海媚工作室證實因病搶救無效離世　終年57歲
周海媚離世丨周海媚一生情路崎嶇　血小板過低不宜生育：婚姻不是我的歸宿
周海媚離世丨周海媚一生情路崎嶇　血小板過低不宜生育：婚姻不是我的歸宿
【區議會選舉】179名委任議員名單出爐　包括政商二代、立會選舉落敗者（附全體區議員名單）
【區議會選舉】179名委任議員名單出爐　包括政商二代、立會選舉落敗者（附全體區議員名單）
【名人離世】林超榮血癌病逝享年61歲　沈西城證實消息
【名人離世】林超榮血癌病逝享年61歲　沈西城證實消息
新聞女王劇透丨第18集劇情預告　華姐獲飛爺邀請回歸即「指點」Man姐
新聞女王劇透丨第18集劇情預告　華姐獲飛爺邀請回歸即「指點」Man姐