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考起家長︱小學數學題 「1.2＋6.8」=8竟被當錯 老師揭正確答案

升學教育 17:16 2023/12/13

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面對子女，家長最關心的莫過於是成績，因此不時都會檢查功課和考試。內地有名小學生將數學考卷帶回家，家長看到考卷題目「1.2＋6.8」，孩子將答案寫「8」卻被老師打交叉和扣分，令家長非常不解，向老師詢問，老師其後親解正確答案，引起網民熱議。

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內地有一道小學生題目掀起了網民熱議，一名爸爸表示，現在小孩的作業越來越複雜，只是尋常的題目，也會遇到尷尬的情況。該名爸爸表示孩子的學習成續一直不錯，他有時間就會陪小孩一起做功課，但最近孩子的考試成績不太理想，他就想研究考卷，看看孩子有甚麼題目做錯了。

看完考卷後，當中一道簡單的數學題卻使他非常不解。題目「1.2＋6.8」，他的孩子給出答案是「8」，卻被老師打交叉扣分。他檢查孩子的算式並沒有問題，不懂為何仍會被扣分，於是他詢問老師，老師對此回覆：

雖然8和8.0在數值上是相等，但仍一定的區別，題目的重點是考帶有小數點的數值相加，在題目沒有特殊的要求下，後面的小數需要保留，不能自行簡化。

換言之，數學題目的正確答案是「8.0」，因此沒有留意後面的小數點，寫下「8」作為答案才會被扣分。得到老師回答後，該名家長亦啞口無言。

小孩回答的算式沒有錯，但因答案沒有留意小數點後數值被老師打叉。（圖片來自微博）

貼文一出，不少網民亦紛紛留言，有人認為是老師出數學題目時用字有錯，表示「數學是門嚴謹的學科，但出題時加個括號標示保留有效數字很難嗎？」；「別學數學了，把語文學好了甚麼都好，都玩文字遊戲學數學有甚麼用」。

不過亦有人支持老師，表示「剛開始學小數點的時候都會要求保留，讓你建構數學思維，一看就是小朋友上課不認真聽講」;「8.0可以寫成8是因為小數的性質，人教版學生學豎式的時候應該是對於小數的初步認識，還沒學性質，所以不可以寫成8」

貼文亦引來一名老師留言表示，「一般遇到這種情況，第一次會給學生改成對的，但是評講的時候會強調以後寫出8.0的形式，第二次再錯就打錯了。為的就是大考、統考、閱卷標準可能有差異的時候能做到萬無一失、保證挑不出一點錯」。

責任編輯：王明芳
 

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