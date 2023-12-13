【最新騙局】免費年票圖片或中伏　港鐵公司稱遭人假冒

▲ 港鐵免費全年車票圖片，遭不法之徒利用作騙局用途。（網上圖片）

騙局層出不窮，最新招數係向市民轉發一張「港鐵免費全年車票」圖片，聲稱中獎，要求「幸運兒」進入二維碼輸入個人資料。倘按騙徒指示輸入資料，手機就有機會被盜取個人資料。

TOPick翻查資料，港鐵公司過往曾發出免費年票，透過MTR Mobile app向大抽獎幸運兒發出，以至曾在鼓勵市民接種疫苗的大抽獎中送出。

港鐵發聲明澄清

港鐵公司發言人表示，留意到社交媒體有人流傳訊息，表示有人假冒港鐵寄出免費全年車票，邀請收件人掃描二維碼去啟動全年車票。

發言人強調，港鐵公司沒有任何經郵寄方式送出免費全年車票並要求收取車票的人士使用二掃碼掃描的項目。同時，公司近日並無發出任何免費全年車票。

港鐵公司會就事件報警，並提醒公眾留意事件及小心保管自己的個人資料。如有任何人士懷疑受騙，請盡快報警。

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責任編輯：吳卓峰