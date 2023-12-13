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大灣區香港學校教育展｜逾120間參展中小學名單　拔萃女書院＋英華書院＋九龍真光齊聚亞博

中小學 12:55 2023/12/13

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熱門 周海媚 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 區區有好校 新聞女王 名校專區 佘詩曼 新手爸媽 李施嬅

大灣區香港學校教育展，拔萃女書院、英華書院及九龍真光中學都會參展。

【大灣區/大灣區香港教育展/高才通】由香港直接資助學校議會、香港津貼中學議會、津貼小學議會、香港資助小學校長會合辦，全港首屆（大灣區）香港學校教育展將於12月15至17日舉行。最新的學校參展名單出爐，拔萃女書院、英華書院、九龍真光中學等超過120家香港中小學齊聚亞洲國際博覽館，讓本地、國內及海外學生和家長了解香港優質教育。

香港津貼中學議會主席、九龍真光中學校長李伊瑩指出，展覽可助家長了解香港教育制度和升學途徑，探索各學校特色課程和優勢。教育展會設有30場講座，邀請中小學校長主講，包括分享生涯規劃、教養心得等，李校長表示，她亦會介紹本港資助中學的特色，助家長認識本港學制。

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大灣區香港學校教育展覽逾120學校參展

首屆大灣區香港學校教育展覽將有125間中小學及幼稚園參展，大部分為津貼學校。作為主辦者之一的李校長表示，九龍真光中學、小學及幼稚園部會參展。

香港直接資助學校議會主席、英華書院校長陳狄安亦表示，英華書院也會參展，另有20多間直資及私立中小學及幼稚園參與。而個別學校更設有即場面試，相信可助家長找到適合子女的學校。

李伊瑩校長表示，現時主辦單位正積極與參展學校聯絡安排，各校亦準備了不同宣傳刊物，目前已派出逾4萬張入場券，期望有2至3萬人前往參觀。

以下為參展學校名單：

第一屆（大灣區）香港學校教育展

日期：12月15至17日

時間：上午10時至下午7時

地點：亞洲國際博覽館

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責任編輯：王明芳

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