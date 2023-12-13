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周海媚離世︱周海媚擁滿族血統從小被當貴族教導　嚴父要求成績好重儀態

育兒資訊 12:45 2023/12/13

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熱門 周海媚 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 區區有好校 新聞女王 名校專區 佘詩曼 新手爸媽 李施嬅

周海媚家教嚴，從小就被要求成績好及重儀態。

【周海媚/周海媚病逝/周海媚離世/滿州/格格】藝人周海媚因病醫治無效，於本月11日撒手塵寰，終年57歲，令人婉惜。周海媚出身名門，祖先是滿州鑲白旗，是名副其實的真格格。因此父親從小對她管教甚嚴，以滿清貴族規矩教導她，不單要求成績好更要注重儀態，而且要寫好毛筆字。

周海媚父親在廣東出生，周海媚在香港出生，據了解，她的父母都是商人，自小跟著外公外婆長大。周海媚在石籬邨及友愛邨成長，曾就讀麗澤譚肇康紀念學校及屯門順德聯誼總會譚伯羽中學，她家中有一名姐姐及弟弟。周海媚自出道以來對家庭事非常低調，鮮有提及家庭事。

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注重儀態訓練

爸爸對周海媚三姊弟從小到大都管教甚嚴，讀書和生活儀態都保留滿族規則，例如掉了東西落地不可以彎腰拾起，而要慢慢蹲下，十分講究；食飯一定要先叫長輩、夾菜絕不可以「飛象過河」、飲湯的時候不能發出聲音。

成績要在十名以內

周海媚曾透露從小不可以隨便出去跟同學玩，如果自己不聽話出街玩，夜了回家會挨打。父母要求兩姊妹讀書成績一定要十名以內，當年姊姊曾經因為考不到頭三名，驚到離家出走。爸爸認為女仔要有一手好字，所以要求她和姊姊從小要練毛筆字。雖然家教甚嚴，但周海媚對爸爸仍然是充滿回憶。

周海媚的爸爸媽媽。微博照片

周海媚於2017年爸爸離世時曾撰文感謝父親一生付出，當中提及她的父親教她寫出一手好字，當時她還透露爸爸是滿族後裔，本要和滿族姑娘結婚繼承血統，但當時18歲的爸爸看到新娘長相後，就決定和朋友從廣東游泳到香港，並說：「若爸爸當年不逃走，那現在沒有我了。」周海媚當時形容，從沒想過爸爸會離她而去，可見當時喪父的她相當痛心。

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責任編輯：陳麗薇

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